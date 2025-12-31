DAX 24.945 +0,3%ESt50 5.925 +0,0%MSCI World 4.487 +0,2%Top 10 Crypto 12,58 +0,3%Nas 23.396 +0,7%Bitcoin 80.185 +0,0%Euro 1,1708 -0,1%Öl 62,20 +0,7%Gold 4.467 +0,5%
Ryanair
Ryanair Aktie

Marktkap. 31,22 Mrd. EUR

KGV 12,73 Div. Rendite 2,42%
WKN A1401Z

ISIN IE00BYTBXV33

Bernstein Research

Ryanair Market-Perform

14:46 Uhr
Ryanair Market-Perform
Ryanair
Ryanair
29,45 EUR -0,15 EUR -0,51%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Ryanair von 28,00 auf 28,25 Euro angehoben und die Einstufung auf "Market-Perform" belassen. Im Jahr 2025 hätten die europäischen Fluggesellschaften von günstigeren Treibstoffpreisen und einer starken Nachfrage profitiert, schrieb Alex Irving in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie. Er geht davon aus, dass die operativen Ergebnisse (Ebit) auch im Jahr 2026 steigen werden. Sein Sektorfavorit ist die IAG-Aktie./edh/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.01.2026 / 18:06 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.01.2026 / 06:00 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Markus Mainka / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Ryanair Market-Perform

Unternehmen:
Ryanair		 Analyst:
Bernstein Research		 Kursziel:
28,25 €
Rating jetzt:
Market-Perform		 Kurs*:
29,54 €		 Abst. Kursziel*:
-4,37%
Rating vorher:
Market-Perform		 Kurs aktuell:
29,45 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-4,07%
Analyst Name:
Alex Irving 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
29,69 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

