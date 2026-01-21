JP Morgan Chase & Co.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Ryanair von 34,50 auf 38,00 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. In den USA hätten die großen Airlines die Billigflieger in den vergangenen Jahren bei Margen und Renditen abgehängt, schrieb Harry Gowers am Mittwochabend. Diese strukturelle Inversion habe mehrere Gründe, unter anderem eine Annäherung in der Kostenbasis. Im Gegensatz dazu blieben die europäischen Billigflieger höchst profitabel, so Gowers. Er strich seinen Abschlag gegenüber dem Bewertungsniveau vor der Pandemie aufgrund der anhaltend besten Kostenentwicklung von Ryanair./rob/ag/gl

