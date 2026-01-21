DAX 24.898 +1,4%ESt50 5.964 +1,4%MSCI World 4.505 +0,8%Top 10 Crypto 11,98 +2,3%Nas 23.462 +1,0%Bitcoin 75.744 -1,0%Euro 1,1747 +0,5%Öl 64,28 -1,6%Gold 4.875 +0,9%
Ryanair Aktie

Ryanair Aktien-Sparplan
29,35 EUR +0,22 EUR +0,76 %
STU
Marktkap. 29,91 Mrd. EUR

KGV 12,73 Div. Rendite 2,42%
WKN A1401Z

ISIN IE00BYTBXV33

Symbol RYAOF

JP Morgan Chase & Co.

Ryanair Overweight

08:01 Uhr
Ryanair Overweight
Aktie in diesem Artikel
Ryanair
29,35 EUR 0,22 EUR 0,76%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Ryanair von 34,50 auf 38,00 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. In den USA hätten die großen Airlines die Billigflieger in den vergangenen Jahren bei Margen und Renditen abgehängt, schrieb Harry Gowers am Mittwochabend. Diese strukturelle Inversion habe mehrere Gründe, unter anderem eine Annäherung in der Kostenbasis. Im Gegensatz dazu blieben die europäischen Billigflieger höchst profitabel, so Gowers. Er strich seinen Abschlag gegenüber dem Bewertungsniveau vor der Pandemie aufgrund der anhaltend besten Kostenentwicklung von Ryanair./rob/ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 21.01.2026 / 23:36 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.01.2026 / 00:15 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Markus Mainka / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Ryanair Overweight

Unternehmen:
Ryanair		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
38,00 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
28,89 €		 Abst. Kursziel*:
31,53%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
29,35 €		 Abst. Kursziel aktuell:
29,47%
Analyst Name:
Harry Gowers 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
30,97 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

