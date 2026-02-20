Krypto-Marktbericht

Digitalwährungen im Fokus: So bewegen sich Bitcoin & Co. am Samstagnachmittag.

Der Bitcoin-Kurs ist am Nachmittag gestiegen. So gewann Bitcoin um 17:11 0,61 Prozent auf 68.394,80 US-Dollar hinzu. Gestern lag der Kurs bei 67.979,42 US-Dollar.

Steigende Kurse bei Kryptowährungen - auch der finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1 legt heute um 4,1 Prozent auf 8,90 EUR zu. Anleger bietet der Top 10 Crypto die Möglichkeit, mit nur einem Produkt an der Entwicklung der zehn wichtigsten Kryptowährungen teilzuhaben.

Derweil notiert der Litecoin-Kurs bei 55,47 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (55,18 US-Dollar) ist das ein Gewinn von 0,52 Prozent.

In der Zwischenzeit geht es für Ethereum bergauf. Um 17:10 steht ein Plus von 0,70 Prozent auf 1.981,98 US-Dollar zu Buche. Gestern notierte der Ethereum-Kurs noch bei 1.968,14 US-Dollar.

Indessen verstärkt sich der Bitcoin Cash-Kurs um 0,86 Prozent auf 567,54 US-Dollar. Am Vortag notierte Bitcoin Cash bei 562,73 US-Dollar.

Derweil geht es für den Ripple-Kurs bergauf. Ripple steigt 1,24 Prozent auf 1,447 US-Dollar, nach 1,429 US-Dollar am Vortag.

In der Zwischenzeit muss Monero Verluste verbuchen. Um 17:11 fällt der Monero-Kurs um 1,40 Prozent auf 326,86 US-Dollar. Am Vortag standen noch 331,49 US-Dollar an der Tafel.

In der Zwischenzeit bewegt sich Cardano kaum. Am Samstagnachmittag lag der Cardano-Kurs bei 0,2813 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 0,2848 US-Dollar.

Währenddessen kommt der Stellar-Kurs kaum von der Stelle. Um 17:11 werden 0,1626 US-Dollar ausgewiesen, was dem Kurs des Vortages entspricht.

Zudem bewegt sich Tron seitwärts. Um 17:11 wurde ein Kurs von 0,2873 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der Tron-Kurs bei 0,2854 US-Dollar.

Währenddessen wird Binancecoin bei 625,50 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet ein Plus von 0,04 Prozent im Vergleich zum Vortag (625,25 US-Dollar).

Zudem bewegt sich Dogecoin seitwärts. Um 17:10 wurde ein Kurs von 0,0996 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der Dogecoin-Kurs bei 0,1001 US-Dollar.

Zudem gewinnt Solana am Samstagnachmittag hinzu. Um 1,93 Prozent auf 86,16 US-Dollar geht es nach oben. Am Vortag stand der Solana-Kurs bei 84,53 US-Dollar.

Indessen verstärkt sich der Avalanche-Kurs um 0,88 Prozent auf 9,241 US-Dollar. Am Vortag notierte Avalanche bei 9,160 US-Dollar.

Inzwischen fällt der Chainlink-Kurs um 0,52 Prozent auf 8,894 US-Dollar. Am Tag zuvor war Chainlink 8,940 US-Dollar wert.

In der Zwischenzeit bewegt sich Sui kaum. Am Samstagnachmittag lag der Sui-Kurs bei 0,9499 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 0,9537 US-Dollar.

Redaktion finanzen.net

1) Hinweis: Die finanzen.net GmbH wird für die Vermarktung dieses Finanzprodukts von dritter Seite vergütet. Die Vergütung steigt mit dem Volumen der in das Finanzprodukt investierten Gelder.