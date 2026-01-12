Ryanair Aktie
Marktkap. 29,97 Mrd. EURKGV 12,73 Div. Rendite 2,42%
WKN A1401Z
ISIN IE00BYTBXV33
Symbol RYAOF
Ryanair Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Ryanair von 30 auf 33 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Jaime Rowbotham rechnet laut seiner am Donnerstag vorliegenden Einschätzung, in der er den Konkurrenten Easyjet abstufte, mit einer verlangsamten Flugticket-Nachfrage. Er glaubt daher an eine schwierige Zeit im Billigsegment. Ryanair sei mit niedrigeren Stückkosten in diesem Umfeld im Vorteil./tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.01.2026 / 08:05 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Rob Wilson / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Ryanair Buy
|Unternehmen:
Ryanair
|Analyst:
Deutsche Bank AG
|Kursziel:
33,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
28,22 €
|Abst. Kursziel*:
16,94%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
28,36 €
|Abst. Kursziel aktuell:
16,36%
|
Analyst Name:
Jaime Rowbotham
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
30,54 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Ryanair
|14.01.26
|Ryanair Overweight
|Barclays Capital
|08.01.26
|Ryanair Outperform
|RBC Capital Markets
|06.01.26
|Ryanair Market-Perform
|Bernstein Research
|05.01.26
|Ryanair Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11.12.25
|Ryanair Market-Perform
|Bernstein Research
