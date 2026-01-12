DAX 25.266 -0,1%ESt50 6.034 +0,5%MSCI World 4.512 +0,1%Top 10 Crypto 13,05 +2,1%Nas 23.472 -1,0%Bitcoin 83.322 +0,0%Euro 1,1634 -0,1%Öl 64,34 -1,6%Gold 4.609 -0,4%
Ryanair Aktie

28,36 EUR +0,01 EUR +0,04 %
STU
Marktkap. 29,97 Mrd. EUR

KGV 12,73 Div. Rendite 2,42%
WKN A1401Z

ISIN IE00BYTBXV33

Symbol RYAOF

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Ryanair von 30 auf 33 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Jaime Rowbotham rechnet laut seiner am Donnerstag vorliegenden Einschätzung, in der er den Konkurrenten Easyjet abstufte, mit einer verlangsamten Flugticket-Nachfrage. Er glaubt daher an eine schwierige Zeit im Billigsegment. Ryanair sei mit niedrigeren Stückkosten in diesem Umfeld im Vorteil./tih/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.01.2026 / 08:05 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Ryanair Buy

Unternehmen:
Ryanair		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
33,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
28,22 €		 Abst. Kursziel*:
16,94%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
28,36 €		 Abst. Kursziel aktuell:
16,36%
Analyst Name:
Jaime Rowbotham 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
30,54 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Ryanair

14.01.26 Ryanair Overweight Barclays Capital
08.01.26 Ryanair Outperform RBC Capital Markets
06.01.26 Ryanair Market-Perform Bernstein Research
05.01.26 Ryanair Overweight JP Morgan Chase & Co.
11.12.25 Ryanair Market-Perform Bernstein Research
mehr Analysen

