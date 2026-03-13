BER stellt am Mittwoch Flugverkehr wegen Warnstreiks ein
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SCHÖNEFELD (dpa-AFX) - Infolge eines Warnstreiks stellen die Betreiber des Hauptstadtflughafens BER den Passagier-Flugbetrieb am Mittwoch vollständig ein. Betroffen seien 445 Abflüge und Landungen mit rund 57.000 Passagieren, teilte die Flughafengesellschaft Berlin-Brandenburg mit./maa/DP/stw
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