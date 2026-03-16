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Marktkap. 1,72 Mrd. EUR

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WKN A2YNT3

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Symbol ALZCF

Warburg Research

Alzchem Group Buy

09:46 Uhr
Alzchem Group Buy
Aktie in diesem Artikel
Alzchem Group AG
177,40 EUR 8,20 EUR 4,85%
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HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Alzchem von 173 auf 181 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Spezialchemie-Konzern habe im vergangenen Quartal umsatzseitig enttäuscht, mit dem operativen Ergebnis (Ebitda) aber positiv überrascht, schrieb Oliver Schwarz in seiner am Mittwoch vorliegenden Einschätzung. Zudem könnte sich das Ebitda-Ziel für 2026 mit Blick auf die Erfahrungen der vergangenen Jahre als konservativ erweisen. Schwarz sieht das Unternehmen gut aufgestellt für ein künftiges Wachstum./rob/gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 18.03.2026 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Alzchem Group AG

Zusammenfassung: Alzchem Group Buy

Unternehmen:
Alzchem Group AG		 Analyst:
Warburg Research		 Kursziel:
181,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
150,80 €		 Abst. Kursziel*:
20,03%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
177,40 €		 Abst. Kursziel aktuell:
2,03%
Analyst Name:
Oliver Schwarz 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
180,75 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Alzchem Group AG

09:46 Alzchem Group Buy Warburg Research
12.03.26 Alzchem Group Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
27.02.26 Alzchem Group Buy Jefferies & Company Inc.
27.02.26 Alzchem Group Buy Warburg Research
27.02.26 Alzchem Group Buy Jefferies & Company Inc.
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EQS Group EQS-PVR: Alzchem Group AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
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EQS Group EQS-News: Alzchem Group AG achieves record year in 2025: once again, record figures for sales and EBITDA thanks to proven focus on specialty chemicals and ingredients
EQS Group EQS-AFR: Alzchem Group AG: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act]
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