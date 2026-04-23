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Symbol AMZN

UBS AG

Amazon Buy

18:26 Uhr
Amazon Buy
Aktie in diesem Artikel
Amazon
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ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die schweizerische Großbank UBS hat die Einstufung für Amazon auf "Buy" mit einem Kursziel von 304 US-Dollar belassen. Karl Keirstead gab in einer am Freitag vorliegenden Studie zu Cloud-Infrastruktur-Werten einen Ausblick auf den 29. April, wenn mit Microsoft, Amazon und Google gleich mehrere US-Tech-Riesen ihre Zahlen vorlegen. Er sprach von einer "Hyperscaler-Nacht", die Anleger dann erwarte - außerdem noch mit Meta. Die Wachstumsziele seien hoch gesteckt, aber machbar. Besonders wichtig sei die Nachfrage nach Cloud-basierten GPUs, deren Nachfrage in einem beispiellosen Tempo steige. Dies sei auch Anlegern nicht entgangen, ergänzte er mit Blick auf die Kursentwicklung./tih/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 24.04.2026 / 01:31 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.04.2026 / 01:31 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Benny Marty / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Amazon Buy

Unternehmen:
Amazon		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
$ 304,00
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
$ 262,38		 Abst. Kursziel*:
15,86%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
$ 262,00		 Abst. Kursziel aktuell:
16,03%
Analyst Name:
Karl Keirstead 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
$ 293,17

*zum Zeitpunkt der Analyse

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10:16 Amazon Buy Jefferies & Company Inc.
23.04.26 Amazon Buy UBS AG
17.04.26 Amazon Overweight Barclays Capital
14.04.26 Amazon Buy Goldman Sachs Group Inc.
10.04.26 Amazon Buy Jefferies & Company Inc.
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