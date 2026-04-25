Meta Platforms (ex Facebook) Aktie

572,90 EUR -3,50 EUR -0,61 %
672,30 USD -2,58 USD -0,38 %
Marktkap. 1,46 Bio. EUR

KGV 28,10 Div. Rendite 0,32%
WKN A1JWVX

ISIN US30303M1027

Symbol META

RBC Capital Markets

Meta Platforms (ex Facebook) Outperform

Meta Platforms (ex Facebook) Outperform
Meta Platforms (ex Facebook)
572,90 EUR -3,50 EUR -0,61%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Meta mit einem Kursziel von 810 US-Dollar auf "Outperform" belassen. Brad Erickson zog am Montag ein erstes Branchenfazit von den bisher aus dem US-Internetbereich bekannten Quartalszahlen. Er sprach von vollkommen unterschiedlichen Ergebnissen - abhängig davon, ob Unternehmen von dem KI-Megatrend profitieren oder nicht. Die Tech-Riesen Meta , Alphabet und Amazon gehörten zu den resistenteren Unternehmen der Branche, noch ergänzt um Airbnb , Carvana, Doordash , Zillow Group und Uber ./tih/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 27.04.2026 / 06:37 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.04.2026 / 06:37 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Meta Platforms (ex Facebook) Outperform

Unternehmen:
Meta Platforms (ex Facebook)		 Analyst:
RBC Capital Markets		 Kursziel:
$ 810,00
Rating jetzt:
Outperform		 Kurs*:
$ 675,03		 Abst. Kursziel*:
19,99%
Rating vorher:
Outperform		 Kurs aktuell:
$ 672,30		 Abst. Kursziel aktuell:
20,48%
Analyst Name:
Brad Erickson 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
$ 879,67

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Meta Platforms (ex Facebook)

14:36 Meta Platforms (ex Facebook) Outperform RBC Capital Markets
09:56 Meta Platforms (ex Facebook) Buy Jefferies & Company Inc.
21.04.26 Meta Platforms (ex Facebook) Buy UBS AG
16.03.26 Meta Platforms (ex Facebook) Buy Jefferies & Company Inc.
24.02.26 Meta Platforms (ex Facebook) Outperform Bernstein Research
mehr Analysen

Nachrichten zu Meta Platforms (ex Facebook)

finanzen.net Comeback? NVIDIA & Co. zum Schnäppchenpreis? Goldman Sachs prognostiziert Trendwende für "10er-Regel"-Aktien NVIDIA & Co. zum Schnäppchenpreis? Goldman Sachs prognostiziert Trendwende für "10er-Regel"-Aktien
dpa-afx Meta-Aktie dennoch freundlich: China-Veto stoppt geplanten KI-Deal
finanzen.net Der neue WhatsApp-Channel von finanzen.net ist da - jetzt abonnieren!
dpa-afx ANALYSE-FLASH: Jefferies belässt Meta auf 'Buy' - Ziel 1000 Dollar
finanzen.net Bilanzen & Termine: Tesla, NVIDIA, Apple, Amazon & Co. - Ergebnisse der Tech-Riesen in der aktuellen Saison
finanzen.net In NVIDIA oder Broadcom investieren? Analyst sieht im Aktienrennen einen klaren Gewinner
finanzen.net Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: Meta Platforms (ex Facebook) am Abend im Aufwind
dpa-afx Meta-Aktie fällt: Facebook-Mutter trennt sich von 10 Prozent der Belegschaft
finanzen.net Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: Meta Platforms (ex Facebook) steigt am Nachmittag
MarketWatch Zuckerberg is following Musk’s lead with this ‘transformative step’ in outer space
Zacks Amazon, Alphabet, Microsoft, Meta and Apple are part of Zacks Earnings Preview
Benzinga Trade Strategy For SPY, QQQ, AAPL, MSFT, NVDA, GOOGL, META, And TSLA
Korea Times China blocks Meta from acquiring AI startup Manus
Deutsche Welle Meta, Microsoft purge jobs amid AI build-up
New York Times China Will Require Meta to Unwind Acquisition of AI Start-Up Manus
Deutsche Welle Meta, Microsoft purge jobs amid AI build-up
MotleyFool Meta, Google, Amazon, Microsoft, and SoFi All Report on April 29. Should You Buy Before Earnings?
RSS Feed
Meta Platforms (ex Facebook) zu myNews hinzufügen