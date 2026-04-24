Eni Aktie

23,03 EUR +0,13 EUR +0,55 %
STU
23,04 EUR +0,03 EUR +0,13 %
HAML
Marktkap. 65,15 Mrd. EUR

KGV 20,59 Div. Rendite 6,51%
WKN 897791

ISIN IT0003132476

Symbol EIPAF

Eni S.p.A.
23,03 EUR 0,13 EUR 0,55%
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Eni von 28,50 auf 29 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Erstmals seit dem vierten Quartal 2024 habe der Ölkonzern im vierten Geschäftsquartal die Erwartung verfehlt, schrieb Joshua Stone am Freitagnachmittag. Die meisten der verantwortlichen Einflüsse seien aber vorübergehender Natur. Vertrauen dafür lieferten die nahezu verdoppelten Aktienrückkäufe, die seine bisherigen Erwartungen überträfen. Die Ausschüttungen sind für ihn ein Kernargument der Aktie./rob/tih/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 24.04.2026 / 16:48 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.04.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Eni Buy

Unternehmen:
Eni S.p.A.		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
29,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
23,02 €		 Abst. Kursziel*:
25,95%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
23,03 €		 Abst. Kursziel aktuell:
25,95%
Analyst Name:
Joshua Stone 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
27,21 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Eni S.p.A.

12:36 Eni Buy UBS AG
24.04.26 Eni Kaufen DZ BANK
24.04.26 Eni Sector Perform RBC Capital Markets
24.04.26 Eni Buy UBS AG
24.04.26 Eni Overweight JP Morgan Chase & Co.
