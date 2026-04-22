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Marktkap. 24,34 Mrd. EUR

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Bernstein Research

adidas Outperform

15:46 Uhr
adidas Outperform
Aktie in diesem Artikel
adidas
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Adidas auf "Outperform" mit einem Kursziel von 245 Euro belassen. Der Sportbekleidungsmarkt zähle zu den am schnellsten wachsenden innerhalb der Konsumgüterbranche, schrieb Aneesha Sherman in einem am Montag vorliegenden längerfristigen Ausblick auf den globalen Sportartikelsektor. Die Analystin hinterfragt, ob dies so bleiben werde und prognostiziert ein weltweites Wachstum von durchschnittlich rund 4 Prozent pro Jahr im Laufe des nächsten Jahrzehnts. Dabei erwartet sie jedoch kein lineares Plus. In manchen Jahren dürfte es von kleinere Konjunkturzyklen und Korrekturen unterbrochen werden. Nike und Adidas dürften in etwa im Branchendurchschnitt wachsen. Das Umsatzwachstum sieht sie im mittleren einstelligen Prozentbereich, da beide - je nach Reifegrad und Wettbewerbslage in verschiedenen Kategorien und Regionen - Marktanteile gewinnen oder verlieren dürften./ck/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.04.2026 / 23:12 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.04.2026 / 04:01 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Photoman29 / Shutterstock.com

Zusammenfassung: adidas Outperform

Unternehmen:
adidas		 Analyst:
Bernstein Research		 Kursziel:
245,00 €
Rating jetzt:
Outperform		 Kurs*:
138,25 €		 Abst. Kursziel*:
77,22%
Rating vorher:
Outperform		 Kurs aktuell:
137,95 €		 Abst. Kursziel aktuell:
77,60%
Analyst Name:
Aneesha Sherman 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
206,70 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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