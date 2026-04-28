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UBS AG

Scout24 Buy

12:11 Uhr
Scout24 Buy
Aktie in diesem Artikel
Scout24
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ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Scout24 nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 105 Euro auf "Buy" belassen. Der Onlineportal-Betreiber sei stark ins Jahr gestartet und habe mit dem Umsatz sowie dem operativen Ergebnis (Ebitda) die Erwartungen übertroffen, schrieb Jo Barnet-Lamb am Mittwoch in seiner ersten Reaktion. Eine positive Überraschung sei auch das ausgeweitete Aktienrückkaufprogramm./rob/gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.04.2026 / 06:26 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.04.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Scout24

Zusammenfassung: Scout24 Buy

Unternehmen:
Scout24		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
105,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
70,65 €		 Abst. Kursziel*:
48,62%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
70,00 €		 Abst. Kursziel aktuell:
50,00%
Analyst Name:
Jo Barnet-Lamb 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
101,19 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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EQS Group EQS-PVR: Scout24 SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
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