UBS AG

Scout24 Neutral

08:01 Uhr

Aktie in diesem Artikel Scout24 104,20 EUR 2,20 EUR 2,16% Charts| News| Analysen Aktie kaufen

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Scout24 von 114,80 auf 113 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst Jo Barnet-Lamb arbeitete am Sonntag die jüngsten Übernahmen von Fotocasa und Habitaclia in seine Schätzungen ein./rob/ag/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: 21.09.2025 / 23:42 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.09.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Scout24