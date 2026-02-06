DAX 24.922 +0,8%ESt50 6.035 +0,6%MSCI World 4.541 +0,3%Top 10 Crypto 8,9380 +1,1%Nas 23.031 +2,2%Bitcoin 59.184 -0,8%Euro 1,1854 +0,3%Öl 67,59 -0,8%Gold 5.024 +1,3%
Marktkap. 5,24 Mrd. EUR

KGV 38,40 Div. Rendite 1,55%
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Scout24 zwar von 107,80 auf 102,60 Euro gesenkt, die Aktien aber von "Neutral" auf "Buy" hochgestuft. Der Immobilien-Portalbetreiber rage mit Blick auf das Thema KI positiv heraus - mit deutlich geringeren Risiken für Disintermaediation und Margen als bei der Konkurrenz, schrieb Jo Barnet-Lamb in der am Montag veröffentlichten Kaufempfehlung. Scout24 bekomme in der UBS-Auswertung der KI-Bereitschaft die höchste Punktzahl, was das geringste Risiko für die mittelfristige Profitabilität bedeute./rob/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.02.2026 / 19:55 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.02.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Scout24

Zusammenfassung: Scout24 Buy

Unternehmen:
Scout24		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
102,60 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
75,60 €		 Abst. Kursziel*:
35,71%
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
75,00 €		 Abst. Kursziel aktuell:
36,80%
Analyst Name:
Jo Barnet-Lamb 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
116,57 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

