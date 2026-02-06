Scout24 Aktie
Marktkap. 5,24 Mrd. EURKGV 38,40 Div. Rendite 1,55%
WKN A12DM8
ISIN DE000A12DM80
Symbol SCOTF
Scout24 Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Scout24 zwar von 107,80 auf 102,60 Euro gesenkt, die Aktien aber von "Neutral" auf "Buy" hochgestuft. Der Immobilien-Portalbetreiber rage mit Blick auf das Thema KI positiv heraus - mit deutlich geringeren Risiken für Disintermaediation und Margen als bei der Konkurrenz, schrieb Jo Barnet-Lamb in der am Montag veröffentlichten Kaufempfehlung. Scout24 bekomme in der UBS-Auswertung der KI-Bereitschaft die höchste Punktzahl, was das geringste Risiko für die mittelfristige Profitabilität bedeute./rob/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.02.2026 / 19:55 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.02.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Scout24
Zusammenfassung: Scout24 Buy
|Unternehmen:
Scout24
|Analyst:
UBS AG
|Kursziel:
102,60 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
75,60 €
|Abst. Kursziel*:
35,71%
|Rating vorher:
Neutral
|Kurs aktuell:
75,00 €
|Abst. Kursziel aktuell:
36,80%
|
Analyst Name:
Jo Barnet-Lamb
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
116,57 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
|09:06
|Scout24 Buy
|UBS AG
|03.02.26
|Scout24 Buy
|Jefferies & Company Inc.
|02.02.26
|Scout24 Buy
|Deutsche Bank AG
|30.01.26
|Scout24 Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|26.01.26
|Scout24 Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:06
|Scout24 Buy
|UBS AG
|03.02.26
|Scout24 Buy
|Jefferies & Company Inc.
|02.02.26
|Scout24 Buy
|Deutsche Bank AG
|30.01.26
|Scout24 Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|26.01.26
|Scout24 Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
