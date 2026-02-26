Scout24 Aktie
Marktkap. 4,9 Mrd. EURKGV 25,77
WKN A12DM8
ISIN DE000A12DM80
Symbol SCOTF
Scout24 Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Scout24 mit einem Kursziel von 126 Euro auf "Buy" belassen. Die Ergebnisse seien beruhigend, schrieb Nizla Naizer in ihrer am Freitag vorliegenden ersten Reaktion auf den Geschäftsbericht./ag/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.02.2026 / 08:05 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Scout24
Zusammenfassung: Scout24 Buy
|Unternehmen:
Scout24
|Analyst:
Deutsche Bank AG
|Kursziel:
126,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
70,45 €
|Abst. Kursziel*:
78,85%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
70,35 €
|Abst. Kursziel aktuell:
79,10%
|
Analyst Name:
Nizla Naizer
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
109,45 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Scout24
|10:16
|Scout24 Buy
|Deutsche Bank AG
|08:41
|Scout24 Overweight
|Barclays Capital
|08:01
|Scout24 Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:01
|Scout24 Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|26.02.26
|Scout24 Buy
|UBS AG
|03.11.23
|Scout24 Sell
|UBS AG
|02.11.23
|Scout24 Sell
|UBS AG
|05.10.23
|Scout24 Sell
|UBS AG
|09.08.23
|Scout24 Sell
|UBS AG
|07.08.23
|Scout24 Sell
|UBS AG
|04.11.25
|Scout24 Neutral
|UBS AG
|01.11.25
|Scout24 Hold
|Jefferies & Company Inc.
|30.10.25
|Scout24 Neutral
|UBS AG
|30.10.25
|Scout24 Hold
|Jefferies & Company Inc.
|22.09.25
|Scout24 Neutral
|UBS AG