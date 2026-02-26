DAX 25.400 +0,4%ESt50 6.178 +0,3%MSCI World 4.573 +0,2%Top 10 Crypto 8,7650 +1,9%Nas 22.878 -1,2%Bitcoin 57.584 +0,7%Euro 1,1807 +0,1%Öl 71,64 +1,0%Gold 5.180 +0,0%
Deutsche Bank AG

Scout24 Buy

10:16 Uhr
Scout24 Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Scout24 mit einem Kursziel von 126 Euro auf "Buy" belassen. Die Ergebnisse seien beruhigend, schrieb Nizla Naizer in ihrer am Freitag vorliegenden ersten Reaktion auf den Geschäftsbericht./ag/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.02.2026 / 08:05 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Scout24

Zusammenfassung: Scout24 Buy

Unternehmen:
Scout24		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
126,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
70,45 €		 Abst. Kursziel*:
78,85%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
70,35 €		 Abst. Kursziel aktuell:
79,10%
Analyst Name:
Nizla Naizer 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
109,45 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Scout24

10:16 Scout24 Buy Deutsche Bank AG
08:41 Scout24 Overweight Barclays Capital
08:01 Scout24 Overweight JP Morgan Chase & Co.
08:01 Scout24 Overweight JP Morgan Chase & Co.
26.02.26 Scout24 Buy UBS AG
mehr Analysen

Nachrichten zu Scout24

finanzen.net Aktie im Blick Scout24-Analyse: Aktie von Deutsche Bank AG mit Buy bewertet Scout24-Analyse: Aktie von Deutsche Bank AG mit Buy bewertet
finanzen.net Scout24 Aktie News: Scout24 am Vormittag gesucht
dpa-afx DAX-FLASH: Dax dürfte Vortagesgewinne behaupten
dpa-afx ROUNDUP 2: Scout24 steigert Gewinn und will weiter wachsen - Aktie mit KI-Sorgen
finanzen.net Scout24 Aktie News: Scout24 am Donnerstagnachmittag im Minusbereich
Dow Jones Scout24-Aktie unter Druck: Konzern wird profitabler und sieht 2026 weitere Dynamik
EQS Group EQS-PVR: Scout24 SE: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung
finanzen.net Buy-Analyse: UBS AG bewertet Scout24-Aktie
finanzen.net Barclays Capital: Overweight für Scout24-Aktie
EQS Group EQS-PVR: Scout24 SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-News: Scout24 publishes preliminary results for 2025 and provides guidance for 2026, confirming growth and strong operating performance
EQS Group EQS-CMS: Scout24 SE: Release of a capital market information
EQS Group EQS-PVR: Scout24 SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Scout24 SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Scout24 SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Scout24 SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Scout24 SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
