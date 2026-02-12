DAX25.278 +1,1%Est506.103 +1,4%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,5600 -0,6%Nas22.874 +1,3%Bitcoin56.835 -0,2%Euro1,1805 -0,4%Öl70,04 +4,0%Gold5.000 +2,5%
Mining-Riese mit Bilanz

Ausblick: Newmont veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

18.02.26 18:41 Uhr
NYSE-Aktie Newmont vor Bilanz unter Beobachtung: Kommt der Gewinnsprung? | finanzen.net

Newmont wird am Donnerstag seine Kennzahlen zum abgelaufenen Quartal vorstellen. Wird die Rohstoff-Rally sich auf die Bilanz auswirken?

Werte in diesem Artikel
Aktien
Newmont Corporation
107,52 EUR 3,10 EUR 2,97%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Newmont präsentiert in der am 19.02.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2025 endete.

16 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 2,05 USD. Im Vorjahresquartal waren 1,24 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Das vergangene Quartal soll Newmont im Schnitt mit einem Umsatz von insgesamt 6,19 Milliarden USD abgeschlossen haben - das erwarten 11 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5,72 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren, um 8,09 Prozent gesteigert.

Die Erwartungen von 23 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 6,53 USD je Aktie. Ein Fiskaljahr zuvor waren 2,92 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 22 Analysten im Schnitt für das aktuell beendete Fiskaljahr mit insgesamt 22,07 Milliarden USD, gegenüber 18,56 Milliarden USD im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres.

Redaktion finanzen.net

In eigener Sache

Übrigens: Newmont und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Analysen zu Newmont Corporation

DatumRatingAnalyst
19.03.2019Newmont Mining NeutralB. Riley FBR
12.03.2018Newmont Mining UnderperformRBC Capital Markets
16.01.2018Newmont Mining HoldDeutsche Bank AG
16.03.2017Newmont Mining Sector PerformRBC Capital Markets
29.12.2016Newmont Mining BuyStandpoint Research
DatumRatingAnalyst
29.12.2016Newmont Mining BuyStandpoint Research
17.10.2016Newmont Mining OverweightBarclays Capital
06.11.2015Newmont Mining OutperformRBC Capital Markets
11.06.2015Newmont Mining OutperformRBC Capital Markets
23.09.2014Newmont Mining OutperformCowen and Company, LLC
DatumRatingAnalyst
19.03.2019Newmont Mining NeutralB. Riley FBR
16.01.2018Newmont Mining HoldDeutsche Bank AG
16.03.2017Newmont Mining Sector PerformRBC Capital Markets
10.11.2016Newmont Mining Mkt PerformFBR & Co.
20.07.2016Newmont Mining Mkt PerformFBR Capital
DatumRatingAnalyst
12.03.2018Newmont Mining UnderperformRBC Capital Markets
29.07.2011Newmont Mining underperformRBC Capital Markets
05.11.2007Newmont Mining underweightLehman Brothers Inc.
12.10.2007Newmont Mining neues KurszielCIBC World Markets Inc.
03.08.2007Newmont Mining neues KurszielRBC Capital Markets

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Newmont Corporation nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen