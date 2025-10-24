Newmont-Aktie tiefer: Gewinn und Umsatz liegen über den Erwartungen
Der Goldproduzent Newmont hat am Donnerstag seine Geschäftszahlen für das dritte Quartal 2025 vorgelegt. So liefen die Geschäfte.
Werte in diesem Artikel
Im dritten Quartal 2025 erzielte Newmont einen Umsatz von 5,52 Milliarden US-Dollar, nach 4,60 Milliarden US-Dollar im Vorjahreszeitraum. Damit hat das Unternehmen die Analystenschätzungen von 5,19 Milliarden US-Dollar übertroffen.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,71 US-Dollar, nachdem im Vorjahr 0,800 US-Dollar erzielt worden waren. Damit hat Newmont die Erwartungen der Analysten, die zuvor von 1,45 US-Dollar je Aktie ausgegangen waren, ebenfalls übererfüllt.
An der NYSE reagierte die Aktie zunächst mit 5,42 Prozent Minus auf die Zahlen und notierte zuletzt bei 84,09 US-Dollar. Anleger dürften nun vor allem auf den Ausblick des Unternehmens für die zweite Jahreshälfte 2025 blicken, um Hinweise auf die künftige Produktionsentwicklung und Kostensituation zu erhalten.
