Erwartungen angehoben

HENSOLDT-Aktie legt zu: HENSOLDT schraubt Erwartungen nach oben - Book-to-Bill-Verhältnis und Marge im Blick

23.10.25 20:15 Uhr
HENSOLDT-Aktie mit Gewinnen: Rüstungswelle rollt: HENSOLDT hebt Prognose kräftig an | finanzen.net

Die HENSOLDT AG hat ihre Erwartungen für das laufende Geschäftsjahr 2025 angehoben und konkretisiert.

Wie das Unternehmen am Donnerstagabend mitteilte, hat der Vorstand der HENSOLDT AG auf Basis jüngster sowie absehbarer parlamentarischer Freigaben für mehrere Beschaffungsvorhaben der Bundeswehr und einer aktualisierten Einschätzung der erwarteten Auftragseingänge und operativen Auslastung den kapitalmarktbezogenen Ausblick angepasst.

Demnach rechnet HENSOLDT nun mit einem deutlich höheren Book-to-Bill-Verhältnis, das statt bislang rund 1,2 nun zwischen 1,6 und 1,9 des Umsatzes liegen soll. Der erwartete Umsatz wird innerhalb der bisherigen Bandbreite präzisiert und soll sich auf rund 2.500 Millionen Euro belaufen. Auch die bereinigte EBITDA-Marge wurde konkretisiert und soll 18 Prozent oder darüber erreichen.

Das Book-to-Bill-Verhältnis zeigt das Verhältnis von Auftragseingängen zu erzielten Umsatzerlösen innerhalb eines bestimmten Zeitraums und gilt als wichtiger Indikator für die zukünftige Geschäftsentwicklung. Die bereinigte EBITDA-Marge wiederum ist eine von HENSOLDT verwendete Kennzahl, die um Sondereffekte bereinigt wird. Detaillierte Erläuterungen finden sich im Geschäftsbericht sowie in den Quartalsunterlagen des Unternehmens.

Die aktualisierte Prognose steht unter den branchenüblichen Annahmen und Risiken. Dazu zählen unter anderem das rechtzeitige Inkrafttreten der vorgesehenen Beschlüsse, eine fristgerechte Vertragsunterzeichnung und -umsetzung, erforderliche behördliche Genehmigungen, die Verfügbarkeit von Material und Komponenten sowie die wirtschaftliche Stabilität der Lieferanten. Auch geopolitische und makroökonomische Faktoren können die Entwicklung beeinflussen. Darüber hinaus können sich Auftragseingänge und Umsätze zeitlich verschieben.

Auf Tradegate zeigt sich die HENSOLDT-Aktie rund 0,5 Prozent höher.

