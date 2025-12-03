Aktie im Fokus

Die jüngsten Expertenmeinungen zur Roche-Aktie im Überblick.

Im vergangenen November haben 10 Experten die Aktie von Roche wie folgt eingeschätzt.

2 Experten sehen das Papier als Kauf, 2 Experten empfehlen das Halten der Roche-Aktie, 6 Analysten halten die Roche-Aktie für einen Verkauf.

Das durchschnittliche Kursziel wird auf 259,80 CHF beziffert, während der aktuelle Roche-Kurs an der Börse SWX bei 307,40 CHF liegt.

Der 6-Monats-Rating-Trend ergibt Sell.

Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum Deutsche Bank AG 325,00 CHF 5,73 19.11.2025 UBS AG 314,00 CHF 2,15 19.11.2025 Jefferies & Company Inc. 230,00 CHF -25,18 18.11.2025 Jefferies & Company Inc. 230,00 CHF -25,18 18.11.2025 Deutsche Bank AG 265,00 CHF -13,79 12.11.2025 UBS AG 314,00 CHF 2,15 10.11.2025 Jefferies & Company Inc. 230,00 CHF -25,18 10.11.2025 JP Morgan Chase & Co. 230,00 CHF -25,18 10.11.2025 Jefferies & Company Inc. 230,00 CHF -25,18 06.11.2025 JP Morgan Chase & Co. 230,00 CHF -25,18 03.11.2025

