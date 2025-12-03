DAX23.682 -0,1%Est505.693 +0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,39 +2,5%Nas23.403 ±-0,0%Bitcoin79.203 +0,8%Euro1,1660 +0,3%Öl62,68 +0,5%Gold4.208 +0,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Bayer BAY001 NVIDIA 918422 RENK RENK73 Volkswagen (VW) vz. 766403 Siemens Energy ENER6Y Lufthansa 823212 Deutsche Telekom 555750 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Infineon 623100 DroneShield A2DMAA BASF BASF11 Novo Nordisk A3EU6F Allianz 840400 Alphabet A (ex Google) A14Y6F
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX schließt wenig bewegt -- HUGO BOSS mit schwachen Zahlen -- Siemens Energy, Airbus, BioNTech, CureVac, Eutelsat, SoftBank, Bitcoin, Novo Nordisk, RENK & Co., Bayer, VW im Fokus
Top News
RENK-Aktie gefragt: Rekordaufträge in den USA - auch Rheinmetall & HENSOLDT legen zu RENK-Aktie gefragt: Rekordaufträge in den USA - auch Rheinmetall & HENSOLDT legen zu
VW-Aktie legt zu: Ministerpräsident Lies bei Versammlung in Wolfsburg - CEO will Sparkurs vorantreiben VW-Aktie legt zu: Ministerpräsident Lies bei Versammlung in Wolfsburg - CEO will Sparkurs vorantreiben
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Aktie im Fokus

Analysten sehen für Roche-Aktie schwarz

03.12.25 18:02 Uhr
Roche-Aktie: Aktuelle Analystenbewertungen im November 2025 | finanzen.net

Die jüngsten Expertenmeinungen zur Roche-Aktie im Überblick.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Roche AG (Genussschein)
313,80 CHF 0,50 CHF 0,16%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Im vergangenen November haben 10 Experten die Aktie von Roche wie folgt eingeschätzt.

Wer­bung

2 Experten sehen das Papier als Kauf, 2 Experten empfehlen das Halten der Roche-Aktie, 6 Analysten halten die Roche-Aktie für einen Verkauf.

Das durchschnittliche Kursziel wird auf 259,80 CHF beziffert, während der aktuelle Roche-Kurs an der Börse SWX bei 307,40 CHF liegt.

Der 6-Monats-Rating-Trend ergibt Sell.

AnalystKurszielAbstand KurszielDatum
Deutsche Bank AG325,00 CHF5,7319.11.2025
UBS AG314,00 CHF2,1519.11.2025
Jefferies & Company Inc.230,00 CHF-25,1818.11.2025
Jefferies & Company Inc.230,00 CHF-25,1818.11.2025
Deutsche Bank AG265,00 CHF-13,7912.11.2025
UBS AG314,00 CHF2,1510.11.2025
Jefferies & Company Inc.230,00 CHF-25,1810.11.2025
JP Morgan Chase & Co.230,00 CHF-25,1810.11.2025
Jefferies & Company Inc.230,00 CHF-25,1806.11.2025
JP Morgan Chase & Co.230,00 CHF-25,1803.11.2025

Redaktion finanzen.net

Ausgewählte Hebelprodukte auf Roche

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Roche

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: SEBASTIEN BOZON/AFP/Getty Images

Nachrichten zu Roche AG (Genussschein)

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Roche AG (Genussschein)

DatumRatingAnalyst
01.12.2025Roche HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
19.11.2025Roche HoldDeutsche Bank AG
19.11.2025Roche BuyUBS AG
18.11.2025Roche UnderperformJefferies & Company Inc.
18.11.2025Roche UnderperformJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
19.11.2025Roche BuyUBS AG
10.11.2025Roche BuyUBS AG
27.10.2025Roche OutperformBernstein Research
23.10.2025Roche KaufenDZ BANK
23.10.2025Roche BuyUBS AG
DatumRatingAnalyst
01.12.2025Roche HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
19.11.2025Roche HoldDeutsche Bank AG
12.11.2025Roche HoldDeutsche Bank AG
23.10.2025Roche HoldJefferies & Company Inc.
17.09.2025Roche HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
DatumRatingAnalyst
18.11.2025Roche UnderperformJefferies & Company Inc.
18.11.2025Roche UnderperformJefferies & Company Inc.
10.11.2025Roche UnderperformJefferies & Company Inc.
10.11.2025Roche UnderweightJP Morgan Chase & Co.
06.11.2025Roche UnderperformJefferies & Company Inc.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Roche AG (Genussschein) nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen