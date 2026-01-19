DAX24.959 -1,3%Est505.926 -1,7%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,25 -2,0%Nas23.515 -0,1%Bitcoin78.430 -1,4%Euro1,1664 +0,1%Öl63,98 -0,3%Gold4.713 +0,9%
Ausblick: SAMSUNG BIOLOGICS vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

20.01.26 07:01 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
SAMSUNG BIOLOGICS CO. LTD. Registered Shs
1.921.000,00 KRW -26.000,00 KRW -1,34%
Charts|News|Analysen

SAMSUNG BIOLOGICS lädt am 21.01.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

Die Schätzungen von 4 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 11382,97 KRW je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 6945,05 KRW je Aktie in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll SAMSUNG BIOLOGICS in dem im Dezember abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 19,51 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 9 Analysten durchschnittlich bei 1.501,56 Milliarden KRW im Vergleich zu 1.256,44 Milliarden KRW im Vorjahresquartal.

Für das jüngst zu Ende gegangene Fiskaljahr erwarten 24 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 31947,94 KRW im Vergleich zu 23402,84 KRW im Fiskaljahr zuvor. Den Umsatz taxieren 11 Analysten durchschnittlich bei 5.763,43 Milliarden KRW, gegenüber vorherig erwirtschafteten 4.547,32 Milliarden KRW.

Redaktion finanzen.net

