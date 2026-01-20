DAX24.959 -1,3%Est505.926 -1,7%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,32 -1,4%Nas23.515 -0,1%Bitcoin77.758 -2,2%Euro1,1665 +0,1%Öl64,01 -0,3%Gold4.715 +0,9%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Bayer BAY001 DroneShield A2DMAA NVIDIA 918422 Novo Nordisk A3EU6F TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 SAP 716460 Siemens Energy ENER6Y RENK RENK73 Deutsche Telekom 555750 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Volkswagen (VW) vz. 766403 BASF BASF11 Lufthansa 823212 Allianz 840400
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Asiens Börsen uneinheitlich -- Henkel führt Gespräche über möglichen Erwerb von Stahl Holdings -- LVMH, NVIDIA im Fokus
Top News
Zollsorgen im Grönland-Streit: DAX erneut mit Verlusten erwartet - unter der 25.000er-Marke Zollsorgen im Grönland-Streit: DAX erneut mit Verlusten erwartet - unter der 25.000er-Marke
Henkel-Aktie: Gespräche über möglichen Erwerb von Stahl Holdings bestätigt Henkel-Aktie: Gespräche über möglichen Erwerb von Stahl Holdings bestätigt
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
DAX aktuell

Zollsorgen im Grönland-Streit: DAX erneut mit Verlusten erwartet - unter der 25.000er-Marke

20.01.26 08:00 Uhr
BÖRSE AKTUELL: Dienstag an der Börse Frankfurt - Verkaufsdruck beim DAX hält wohl an - Zollsorgen belasten | finanzen.net

Der deutsche Aktienmarkt dürfte auch am Dienstag von den aktuellen Entwicklungen an der Zollfront belastet werden.

Werte in diesem Artikel
Indizes
DAX 40
24.959,1 PKT -338,1 PKT -1,34%
Charts|News|Analysen

Der DAX ging am Montag 1,34 Prozent leichter bei 24.959,06 Punkten aus dem Handel. Nach dem schwachen Start in die Woche ist am Dienstag am deutschen Aktienmarkt weiterhin keine Erholung in Sicht. Zum Handelsbeginn werden leichte Abschläge erwartet.

Wer­bung

Charttechnisch gilt im DAX der Bereich um 24.750 Punkte als wichtige Unterstützung. Dort verläuft die 21-Tage-Durchschnittslinie, die als kurzfristiger Trendindikator angesehen wird. Unter dieser Marke hatte der DAX zuletzt Anfang Dezember notiert.

Der jüngste DAX-Rekord

Erst am Dienstag, den 13. Januar, hatte der DAX bei 25.507,79 Punkten ein Allzeithoch markiert und damit erstmals in seiner Geschichte die Schwelle von 25.500 Punkten überschritten. Letztlich war er an diesem Tag bei 25.420,66 Zählern in den Feierabend gegangen, was einen neuen Rekord auf Schlusskursbasis bedeutete.

Eskalation im Grönland-Streit: Trump kündigt Strafzölle an

Bereits am Vortag hatten Ankündigungen möglicher neuer Zölle gegen acht europäische NATO-Staaten, darunter Deutschland, für Belastungen an den Börsen gesorgt. "Da hat man gedacht, wenigstens dies eine große Thema wäre mehr oder weniger erledigt, da geht es schon wieder los - der Zollkrieg", schrieb Thu Lan Nguyen von der Commerzbank. Es drohten Auseinandersetzungen, neue Zölle und Gegenzölle sowie zunehmende Unsicherheit für Unternehmen auf beiden Seiten des Atlantiks.

Wer­bung

Netflix, Davos, ZEW & Co.: Was heute die Märkte noch so bewegt/h2>

In den USA stehen am heutigen Dienstag nachbörslich Quartalszahlen von dem Streaming-Riesen Netflix an.

Grundsätzlich liege der Finger zwar weiter auf der Verkaufstaste, heißt es, jedoch würden konkrete politische Entscheidungen der EU abgewartet. Gerade die persönliche Nähe der Politiker auf dem Weltwirtschaftsforum in Davos erlaube kurze Entscheidungswege, um eine Eskalation wegen Trumps Grönland-Drohungen zu vermeiden. Solange diese Hoffnung noch bestehe, dürfte ein erneuter Abverkauf an den Börsen vermieden werden. Die Konjunkturdaten seien aktuell irrelevant, da sie die Eskalation um Grönland kaum einfangen können. Viele deutsche Unternehmensverbände wie der VCI hatten am Vortag über die Unberechenbarkeit der Lage geklagt. Weder Kosten, noch Aufträge und Einnahmen seien bei den unzuverlässigen Rahmenbedingungen kalkulierbar. Der ZEW-Index der Konjunkturerwartungen dürfte diese Situation nicht einfangen. Dazu steht am Nachmittag ein Urteilstermin des US-Supreme-Court an. Er könnte sich dann zur Rechtmäßigkeit der US-Zölle äußern, muss es aber nicht.

Redaktion finanzen.net / dpa-AFX / Dow Jones Newswires

Bildquellen: Stonel / Shutterstock.com, Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com

Mehr zum Thema DAX 40

08:00Die wichtigsten 10 Fakten für Anleger am Dienstag - Netflix-Bilanz voraus
08:00Zollsorgen im Grönland-Streit: DAX erneut mit Verlusten erwartet - unter der 25.000er-Marke
07:16DAX-FLASH: Keine Erholung in Sicht nach schwachem Wochenbeginn
05:46Humanoide Roboter könnten in Airbus-Fabriken arbeiten
19.01.26Hot Stocks heute: DAX stürzt unter 25.000 Punkte - DAX Put bleibt attraktiv, neuer Trade: Meta Short mit Discount Put
19.01.26Wegen Zollsorgen: DAX schließt unter 25.000er-Marke: Grönland-Streit könnte Handelskonflikt eskalieren lassen
19.01.26«Mayday» im Airbus A330 - nachdem Swiss ein Teil nicht austauschen wollte
19.01.26SAP, Mercedes, Bayer, Porsche, BB Biotech, BMW, VW, Redcare - Charttechnik mit Harald Weygand
mehr