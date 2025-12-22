GSK-Aktie tiefer: Samsung Biologics baut US-Präsenz mit Übernahme aus
Samsung Biologics baut seine Präsenz in den USA mit einer Übernahme aus.
Werte in diesem Artikel
Wie das südkoreanische biopharmazeutische Auftragsentwicklungs- und Produktionsunternehmen mitteilte, übernimmt es über seine Tochtergesellschaft das Unternehmen Human Genome Sciences vom britischen Pharmakonzern GSK für 280 Millionen US-Dollar.
Human Genome Sciences ist ein Biotechnologieunternehmen, das sich auf die Entwicklung von Medikamenten auf Basis des menschlichen Genoms konzentriert. Seine Anlage befindet sich in Rockville im US-Bundesstaat Maryland und damit in einem der wichtigsten US-Bio-Cluster. Sie besteht aus zwei Produktionsstätten mit einer Gesamtkapazität von 60.000 Litern Wirkstoff.
Der strategische Schritt sichert Samsung Biologics den ersten Produktionsstandort in den USA und stellt eine bedeutende Erweiterung der globalen Präsenz des Unternehmens sowie seines Engagements auf dem US-Markt dar.
Samsung Biologics plant nach eigenen Angaben zusätzliche Investitionen, um die Kapazität des Standorts zu erweitern und die Technologie zu modernisieren, um die US-Lieferkette für kritische biologische Medikamente weiter zu unterstützen. Die Transaktion soll am Ende des ersten Quartals abgeschlossen werden.
Die GSK-Aktie zeigt sich im Londoner Handel zeitweise 0,30 Prozent tiefer bei 181,65 Pfund.
Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com
DJG/DJN/mgo/kla
(END) Dow Jones Newswires
December 22, 2025 07:46 ET (12:46 GMT)
Von Adriano Marchese
DOW JONES
Übrigens: GSK und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!
Ausgewählte Hebelprodukte auf GSK
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf GSK
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Weitere GSK News
Bildquellen: M DOGAN / Shutterstock.com