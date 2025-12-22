DAX24.294 ±0,0%Est505.754 -0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,97 +3,4%Nas23.308 +1,3%Bitcoin76.767 +1,5%Euro1,1743 +0,2%Öl61,73 +2,0%Gold4.418 +1,8%
Heute im Fokus
DAX stabil -- Tesla-CEO Musk sichert sich Milliarden-Aktienpaket -- BYD, Nike, Siemens Energy, TUI, Quantum eMotion, Lufthansa, Novo Nordisk, DroneShield, Bayer, Rüstungsaktien, Gold im Fokus
Zwischen Weihnachtsmännern und (Chart-)Kerzen: Bei @bnpparibaszertifikate weihnachtet es jetzt auf Instagram. Folge uns & komm mit zum Börsen-Parkett.
Tech-Aktien im Vergleich: Tesla, NVIDIA, Apple und Amazon setzen mit Kursrally Maßstäbe für Anleger
Srategischer Schritt

GSK-Aktie tiefer: Samsung Biologics baut US-Präsenz mit Übernahme aus

22.12.25 13:45 Uhr
GSK-Aktie leichter: Samsung Biologics expandiert in die USA und übernimmt Tochter Human Genome Sciences | finanzen.net

Samsung Biologics baut seine Präsenz in den USA mit einer Übernahme aus.

Wie das südkoreanische biopharmazeutische Auftragsentwicklungs- und Produktionsunternehmen mitteilte, übernimmt es über seine Tochtergesellschaft das Unternehmen Human Genome Sciences vom britischen Pharmakonzern GSK für 280 Millionen US-Dollar.

Human Genome Sciences ist ein Biotechnologieunternehmen, das sich auf die Entwicklung von Medikamenten auf Basis des menschlichen Genoms konzentriert. Seine Anlage befindet sich in Rockville im US-Bundesstaat Maryland und damit in einem der wichtigsten US-Bio-Cluster. Sie besteht aus zwei Produktionsstätten mit einer Gesamtkapazität von 60.000 Litern Wirkstoff.

Der strategische Schritt sichert Samsung Biologics den ersten Produktionsstandort in den USA und stellt eine bedeutende Erweiterung der globalen Präsenz des Unternehmens sowie seines Engagements auf dem US-Markt dar.

Samsung Biologics plant nach eigenen Angaben zusätzliche Investitionen, um die Kapazität des Standorts zu erweitern und die Technologie zu modernisieren, um die US-Lieferkette für kritische biologische Medikamente weiter zu unterstützen. Die Transaktion soll am Ende des ersten Quartals abgeschlossen werden.

Die GSK-Aktie zeigt sich im Londoner Handel zeitweise 0,30 Prozent tiefer bei 181,65 Pfund.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/DJN/mgo/kla

(END) Dow Jones Newswires

December 22, 2025 07:46 ET (12:46 GMT)

Von Adriano Marchese

DOW JONES

