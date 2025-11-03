GSK Aktie
Marktkap. 80 Mrd. EURKGV 21,32 Div. Rendite 4,53%
WKN A3DMB5
ISIN GB00BN7SWP63
Symbol GLAXF
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für GSK von 2170 auf 2250 Pence angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Die Aktien des Pharmakonzerns hätten seit dem Ende September angekündigten Chefwechsel eine starke Entwicklung genommen, schrieb Justin Smith in seinem am Mittwoch vorliegenden Kommentar. Aus drei Gründen rechnet er auch 2026 mit einer überdurchschnittlichen Kursentwicklung: Neben der Chance auf positive Gewinnüberraschungen sieht der Experte auch Kurstreiber in der Produktpipeline. Außerdem erwähnte er eine immer noch günstige Bewertung./rob/tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 04.11.2025 / 14:53 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.11.2025 / 05:00 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Rob Wilson / Shutterstock.com
|Unternehmen:
GSK PLC Registered Shs
|Analyst:
Bernstein Research
|Kursziel:
22,50 £
|Rating jetzt:
Outperform
|Kurs*:
17,90 £
|Abst. Kursziel*:
25,73%
|Rating vorher:
Outperform
|Kurs aktuell:
-
|Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Justin Smith
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
17,73 £
*zum Zeitpunkt der Analyse
