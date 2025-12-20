DAX24.288 +0,4%Est505.760 +0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,75 +5,2%Nas23.308 +1,3%Bitcoin75.263 +0,1%Euro1,1714 ±-0,0%Öl60,47 +1,3%Gold4.339 +0,1%
Krypto-Marktbericht

Bitcoin, Dogecoin, Ethereum & Co. am Samstagnachmittag

20.12.25 17:23 Uhr
Bitcoin & Co. Kursupdate: Das geschah am Nachmittag | finanzen.net

Kryptokurse am Nachmittag.

Der Bitcoin-Kurs kletterte um 17:10 um 0,07 Prozent auf 88.159,95 US-Dollar. Damit übertraf Bitcoin den Stand vom Vortag von 88.099,99 US-Dollar.

Steigende Kurse bei Kryptowährungen – auch der finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1 legt heute um 1,7 Prozent auf 11,57 EUR zu. Anleger bietet der Top 10 Crypto die Möglichkeit, mit nur einem Produkt an der Entwicklung der zehn wichtigsten Kryptowährungen teilzuhaben.

Indessen verringert sich der Litecoin-Kurs um 1,03 Prozent auf 76,74 US-Dollar. Am Vortag notierte Litecoin bei 77,54 US-Dollar.

Derweil geht es für den Ethereum-Kurs bergauf. Ethereum steigt 0,01 Prozent auf 2.977,38 US-Dollar, nach 2.976,94 US-Dollar am Vortag.

Zeitgleich verringert sich der Bitcoin Cash-Kurs um 4,02 Prozent auf 599,38 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Wert bei 624,50 US-Dollar.

In der Zwischenzeit kann Ripple Gewinne verbuchen. Um 17:10 steigt der Ripple-Kurs um 0,84 Prozent auf 1,922 US-Dollar. Am Vortag standen noch 1,906 US-Dollar an der Tafel.

Zudem gewinnt Monero am Samstagnachmittag hinzu. Um 2,65 Prozent auf 454,14 US-Dollar geht es nach oben. Am Vortag stand der Monero-Kurs bei 442,43 US-Dollar.

In der Zwischenzeit bewegt sich Cardano kaum. Am Samstagnachmittag lag der Cardano-Kurs bei 0,3771 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 0,3767 US-Dollar.

Währenddessen kommt der Stellar-Kurs kaum von der Stelle. Um 17:10 werden 0,2188 US-Dollar ausgewiesen, was dem Kurs des Vortages entspricht.

Zeitgleich kommt der Tron-Kurs kaum vom Fleck. Nach 0,2801 US-Dollar am Vortag, tendiert Tron um 17:10 bei 0,2800 US-Dollar.

Derweil notiert der Binancecoin-Kurs bei 853,55 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (856,03 US-Dollar) ist das ein Verlust von 0,29 Prozent.

In der Zwischenzeitlich lassen sich bei Dogecoin kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Wert am Vortag bei 0,1323 US-Dollar lag, wird der Dogecoin-Kurs um 17:11 auf 0,1322 US-Dollar beziffert.

Indes steigt der Solana-Kurs. Für Solana geht es nach 126,20 US-Dollar am Vortag auf 126,40 US-Dollar nach oben (0,16 Prozent).

Daneben wertet Avalanche um 17:10 auf. Es geht 0,27 Prozent auf 12,28 US-Dollar nach oben, nachdem der Kurs am Vortag bei 12,25 US-Dollar stand.

Indessen verstärkt sich der Chainlink-Kurs um 0,67 Prozent auf 12,62 US-Dollar. Am Vortag notierte Chainlink bei 12,53 US-Dollar.

Indes fällt der Sui-Kurs. Für Sui geht es nach 1,481 US-Dollar am Vortag auf 1,462 US-Dollar nach unten (1,28 Prozent).

Hinweis: Die finanzen.net GmbH wird für die Vermarktung dieses Finanzprodukts von dritter Seite vergütet. Die Vergütung steigt mit dem Volumen der in das Finanzprodukt investierten Gelder.

