DAX24.798 +1,1%Est506.008 +1,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto10,19 +0,1%Nas23.592 +0,6%Bitcoin66.643 -0,2%Euro1,1819 +0,2%Öl66,06 -0,4%Gold4.924 +5,6%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
SAP 716460 Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Deutsche Telekom 555750 Siemens Energy ENER6Y Microsoft 870747 BYD A0M4W9 DroneShield A2DMAA Bayer BAY001 Palantir A2QA4J Novo Nordisk A3EU6F Lufthansa 823212 Allianz 840400 Deutsche Bank 514000 Infineon 623100
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX fester erwartet -- Asiens Börsen höher - Nikkei beflügelt - neuer Rekord -- Palantir knackt Milliardenumsatz -- Siemens Energy, DroneShield, Alphabet, Novo Nordisk, ProSiebenSat.1 im Fokus
Top News
Ausblick: Wolfspeed stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor Ausblick: Wolfspeed stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
Analystenerwartungen treiben Siemens Energy-Aktie vor Quartalszahlen - Rekordhoch im Blick Analystenerwartungen treiben Siemens Energy-Aktie vor Quartalszahlen - Rekordhoch im Blick
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Goldpreis und Ölpreis

Goldpreis: Markante Erholung nach Ausverkauf

03.02.26 07:56 Uhr
Goldpreis: Deutliche Erholung nach starken Verlusten | finanzen.net

Der Goldpreis zeigte sich im frühen Dienstagshandel erholt, nachdem er am Vortag ein Vierwochentief markiert hatte.

Werte in diesem Artikel
Rohstoffe
Goldpreis
4.923,50 USD 262,61 USD 5,63%
News
Ölpreis (Brent)
66,06 USD -0,25 USD -0,38%
News
Ölpreis (WTI)
61,98 USD -0,16 USD -0,26%
News

von Jörg Bernhard

Gold war trotz der zum Monatsende zu beobachtenden Preisschwäche im Januar um fast 13 Prozent gestiegen. Dies stellte den stärksten Monatsgewinn seit November 2009 dar. Ob Warshs Nominierung durch US-Präsident Donald Trump und die nachfolgende Dollarerholung von nachhaltiger Natur ist, darf stark angezweifelt werden. Das Vertrauen in den Dollar dürfte angesichts der fortschreitenden Entdollarisierung und der wenig verlässlichen Politik Trumps weiterhin angeschlagen bleiben und das Interesse an Gold stärken. Das US-Arbeitsministerium erklärte am gestrigen Montag, dass der für Freitag angekündigte Arbeitsmarktbericht für Januar wegen eines teilweisen Stillstands der Bundesregierung entfallen wird. Angesichts dieser Entwicklung dürften sich die Investoren am morgigen Mittwoch für den ADP-Monatsbericht über die im Januar neu geschaffenen Stellen besonders stark interessieren. Laut einer von Trading Economics veröffentlichten Umfrage unter Analysten soll sich die Zahl von 41.000 auf 40.000 leicht reduziert haben.

Am Dienstagmorgen präsentierte sich der Goldpreis mit steigenden Notierungen. Bis 7.45 Uhr (MEZ) verteuerte sich der am aktivsten gehandelte Future auf Gold (April) um 263,50 auf 4.915,6 0 Dollar pro Feinunze.

Wer­bung

Rohöl: Bodenbildung nach Preissturz

Der Ölpreis gab im frühen Dienstagshandel leicht nach, was in erster Linie auf anhaltende Entspannungstendenzen im Konflikt zwischen den USA und dem Iran zurückzuführen war, während ein stärkerer Dollar zusätzlichen Abwärtsdruck generierte. Der Iran und die USA sollen am Freitag in der Türkei ihre Atomgespräche wieder aufnehmen, sagten Beamte beider Länder am Montag gegenüber Reuters. Trump warnte zugleich, dass "schlimme Dinge passieren könnten", da große US-Kriegsschiffe in Richtung Iran unterwegs seien, falls kein Abkommen erzielt werde. Das heißt: Die Unsicherheit über die künftige Entwicklung bleibt relativ hoch. Auf kurze Sicht dürfte der für den Abend angekündigte Wochenbericht des American Petroleum Institute (22.30 Uhr) für erhöhte Aufmerksamkeit sorgen. Vor einer Woche wies dieser ein Lagerminus in Höhe von 250.000 Barrel aus.

Am Dienstagmorgen präsentierte sich der Ölpreis mit fallenden Notierungen. Bis gegen 7.45 Uhr (MEZ) ermäßigte sich der nächstfällige WTI-Future um 0,25 auf 61,89 Dollar, während sein Pendant auf Brent um 0,31 auf 65,99 Dollar zurückfiel.


Redaktion finanzen.net

Bildquellen: elen_studio / Shutterstock.com, FikMik / Shutterstock.com

Nachrichten zu Goldpreis