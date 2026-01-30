DAX24.539 +0,9%Est505.948 +1,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,9600 -7,7%Nas23.462 -0,9%Bitcoin64.545 -0,6%Euro1,1867 +0,1%Öl66,73 -5,6%Gold4.709 -3,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
SAP 716460 Microsoft 870747 NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 CSG Group A420X0 Deutsche Telekom 555750 Novo Nordisk A3EU6F Siemens Energy ENER6Y Bayer BAY001 Allianz 840400 Lufthansa 823212 Infineon 623100 adidas A1EWWW DroneShield A2DMAA Amazon 906866
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX geht fester ins Wochenende -- US-Börsen letztlich in Rot -- Apple steigert Umsatz und Gewinn -- BioNTech, Rüstungsaktien, Tesla, adidas, ASTA Energy, Novo Nordisk, NVIDIA, Gold und Silber im Fokus
Top News
Börsenfeiertage an der Frankfurter Börse 2026: Dann haben DAX, TecDAX & Co. handelsfrei Börsenfeiertage an der Frankfurter Börse 2026: Dann haben DAX, TecDAX & Co. handelsfrei
Tagesgeld ETF: Lohnt sich die Alternative zum klassischen Tagesgeld? Tagesgeld ETF: Lohnt sich die Alternative zum klassischen Tagesgeld?
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Partizipieren an der Entwicklung von Europas Sicherheit und Verteidigung - So geht’s!
Mehr als nur Autos

BYD-Aktie mit Kurstreiber: Diese Sparte macht den Konzern für Analysten so attraktiv

02.02.26 03:15 Uhr
BYD-Aktie im Fokus: Bernstein sieht enormes Potenzial jenseits des Fahrzeuggeschäfts | finanzen.net

Das US-Analysehaus Bernstein bekräftigt seine Kaufempfehlung für den chinesischen Elektroautohersteller BYD. Der eigentliche Grund für das Kurspotenzial liegt jedoch nicht im Fahrzeuggeschäft.

Werte in diesem Artikel
Aktien
BYD Co. Ltd.
10,55 EUR -0,16 EUR -1,45%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Ford Motor Co.
11,57 EUR -0,00 EUR -0,02%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Tesla
366,00 EUR 18,40 EUR 5,29%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Toyota Motor Corp.
18,95 EUR 0,15 EUR 0,82%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Xiaomi
3,81 EUR -0,09 EUR -2,28%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Xpeng
15,50 EUR 0,10 EUR 0,65%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

• Bernstein bekräftigt Outperform-Rating für BYD-Aktie
• Analysten sehen Batteriesparte als unterschätzten Werttreiber
• BYD-Batteriegeschäft wird auf 110 Milliarden US-Dollar geschätzt

Wer­bung

Die Batteriesparte als versteckter Wert

Die Analysten von Bernstein haben in einem Bericht vom 18. Januar 2026 ihre Outperform-Einstufung für BYD bekräftigt und sehen den chinesischen Konzern als unterbewertet an. Wie aus einem Beitrag von CNBC vom selben Tag hervorgeht, liegt der Fokus der Analysten dabei weniger auf dem Autogeschäft als vielmehr auf der Batteriesparte des Unternehmens.

Laut der Bernstein-Analyse ist die Batteriesparte von BYD allein nahezu so viel wert wie die gesamte Marktkapitalisierung des Konzerns. Die Analysten schätzen den Wert des Batteriegeschäfts auf rund 110 Milliarden US-Dollar, während der Gesamtkonzern an der Börse mit etwa 115 Milliarden US-Dollar bewertet wird. Dies bedeute, dass der Markt dem Automobilgeschäft, der Elektroniksparte und den Halbleiteraktivitäten von BYD praktisch keinen Wert beimesse. Angesichts des aktuellen Drucks auf dem chinesischen Elektrofahrzeugmarkt erscheine die Bewertung von BYD komprimiert und übersehe das Wert- und Wachstumspotenzial, das in den Batterieaktivitäten stecke, heißt es in dem Bericht.

Zweitgrößter Batteriehersteller der Welt

BYD begann in den 1990er-Jahren als Hersteller von Handy-Akkus, bevor das Unternehmen in die Automobilbranche einstieg. Mit der sicherheitsorientierten Blade-Batterie, die 2020 im Modell Han eingeführt wurde, gelang BYD der Durchbruch im Elektroautomarkt. Im vergangenen Jahr überholte der Konzern Tesla bei den weltweiten Verkaufszahlen von Elektrofahrzeugen.

Wer­bung

Nach den Berechnungen von Bernstein ist BYD gemessen an den installierten Batteriekapazitäten für Elektrofahrzeuge der zweitgrößte Batteriehersteller der Welt. Der Konzern liefere 70 Prozent mehr Batterien aus als der Drittplatzierte. Die gesamten Batterielieferungen von BYD seien im vergangenen Jahr um 47 Prozent gestiegen, für das laufende Jahr werde ein weiteres Wachstum von 35 Prozent erwartet. Etwas mehr als die Hälfte der Batterien verwende BYD in den eigenen Fahrzeugen, was Kosten spare. Die übrigen Batterien gehen an externe Kunden wie Xiaomi, Xpeng und Toyota, wobei Xiaomi und XPeng jeweils 25 Prozent der externen Lieferungen ausmachen.

Ford-Gespräche als weiterer Kurstreiber

Zusätzlichen Rückenwind erhält die BYD-Aktie durch Berichte über mögliche Geschäftsbeziehungen mit US-Automobilherstellern. Wie das Wall Street Journal am 15. Januar 2026 unter Berufung auf informierte Kreise berichtete, führt Ford Gespräche mit BYD über den Bezug von Batterien für Hybridfahrzeuge. Eine Option sehe vor, dass Ford BYD-Batterien für Werke außerhalb der USA importiere. Ford kommentierte die Berichte zurückhaltend und erklärte lediglich, man spreche mit vielen Unternehmen über viele Dinge.

Für Ford wäre ein solcher Deal Teil der strategischen Neuausrichtung, nachdem der US-Konzern im Dezember 2025 eine Abschreibung von 19,5 Milliarden US-Dollar auf sein Elektroautogeschäft bekannt gegeben und den Fokus verstärkt auf Hybridfahrzeuge gelegt hatte. Die Hybrid-Verkäufe von Ford stiegen im vierten Quartal 2025 um 18 Prozent gegenüber dem Vorjahr.

Wer­bung

Die Analysten erwarten kurzfristige Impulse durch neue Batterietechnologien und Produkteinführungen. Für das laufende Jahr plane BYD mindestens zehn neue Automodelle. Beim Inlandsabsatz rechnet Bernstein mit einem Wachstum von 10 Prozent auf 5,4 Millionen Einheiten, bei den Exporten mit einem Plus von 4,4 Prozent auf 1,5 Millionen Fahrzeuge. Mit einem Kursziel von 130 Hongkong-Dollar sehen die Analysten ein Aufwärtspotenzial von rund 30 Prozent gegenüber dem Schlusskurs von etwa 100 Hongkong-Dollar zum Zeitpunkt der Analyse.

D. Maier / Redaktion finanzen.net

In eigener Sache

Übrigens: Ford Motor und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf BYD

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf BYD

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Robert Way / Shutterstock.com, Philip Lange / Shutterstock.com

Nachrichten zu Tesla

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Tesla

DatumRatingAnalyst
30.01.2026Tesla BuyDeutsche Bank AG
30.01.2026Tesla Equal WeightBarclays Capital
29.01.2026Tesla BuyDeutsche Bank AG
29.01.2026Tesla UnderweightJP Morgan Chase & Co.
29.01.2026Tesla VerkaufenDZ BANK
DatumRatingAnalyst
30.01.2026Tesla BuyDeutsche Bank AG
29.01.2026Tesla BuyDeutsche Bank AG
29.01.2026Tesla OutperformRBC Capital Markets
02.01.2026Tesla OutperformRBC Capital Markets
29.12.2025Tesla OutperformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
30.01.2026Tesla Equal WeightBarclays Capital
29.01.2026Tesla NeutralGoldman Sachs Group Inc.
29.01.2026Tesla HoldJefferies & Company Inc.
23.01.2026Tesla Equal WeightBarclays Capital
22.01.2026Tesla Equal WeightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
29.01.2026Tesla UnderweightJP Morgan Chase & Co.
29.01.2026Tesla VerkaufenDZ BANK
06.01.2026Tesla VerkaufenDZ BANK
05.01.2026Tesla SellUBS AG
05.01.2026Tesla UnderweightJP Morgan Chase & Co.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Tesla nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen