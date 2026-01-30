DAX24.539 +0,9%Est505.948 +1,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto10,48 -2,8%Nas23.462 -0,9%Bitcoin65.812 -7,3%Euro1,1861 ±0,0%Öl70,69 -0,2%Gold4.865 -9,6%
Analysten-Einschätzungen

Was Analysten von der Tesla-Aktie erwarten

31.01.26 22:30 Uhr
Was Analysten von der Tesla-Aktie erwarten | finanzen.net

Was Tesla-Aktionäre Experten zufolge erwarten können.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Tesla
366,00 EUR 18,40 EUR 5,29%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

20 Experten haben im abgelaufenen Monat ihre Aktienanalyse zu Tesla veröffentlicht.

7 Experten stufen die Tesla-Aktie als Kauf ein, 7 Analysten stufen die Anteilsscheine von Tesla mit Halten ein, 6 Analysten stufen das Papier mit Verkaufen ein.

Im Durchschnitt prognostizieren die Analysten ein Kursziel von 364,20 USD für die Tesla-Aktie, was einem Abschlag von 66,21 USD zum aktuellen NAS-Kurs von 430,41 USD gleichkommt.

Der 6-Monats-Rating-Trend ergibt Buy.

AnalystKurszielAbstand KurszielDatum
Deutsche Bank AG480,00 USD11,5230.01.2026
Barclays Capital360,00 USD-16,3630.01.2026
Deutsche Bank AG500,00 USD16,1729.01.2026
JP Morgan Chase & Co.145,00 USD-66,3129.01.2026
DZ BANK--29.01.2026
Goldman Sachs Group Inc.405,00 USD-5,9029.01.2026
Jefferies & Company Inc.300,00 USD-30,3029.01.2026
RBC Capital Markets500,00 USD16,1729.01.2026
Barclays Capital360,00 USD-16,3623.01.2026
Barclays Capital360,00 USD-16,3622.01.2026
Barclays Capital350,00 USD-18,6815.01.2026
DZ BANK--06.01.2026
UBS AG247,00 USD-42,6105.01.2026
JP Morgan Chase & Co.150,00 USD-65,1505.01.2026
RBC Capital Markets500,00 USD16,1702.01.2026

Redaktion finanzen.net

In eigener Sache

DatumRatingAnalyst
30.01.2026Tesla BuyDeutsche Bank AG
30.01.2026Tesla Equal WeightBarclays Capital
29.01.2026Tesla BuyDeutsche Bank AG
29.01.2026Tesla UnderweightJP Morgan Chase & Co.
29.01.2026Tesla VerkaufenDZ BANK
30.01.2026Tesla BuyDeutsche Bank AG
29.01.2026Tesla BuyDeutsche Bank AG
29.01.2026Tesla OutperformRBC Capital Markets
02.01.2026Tesla OutperformRBC Capital Markets
29.12.2025Tesla OutperformRBC Capital Markets
30.01.2026Tesla Equal WeightBarclays Capital
29.01.2026Tesla NeutralGoldman Sachs Group Inc.
29.01.2026Tesla HoldJefferies & Company Inc.
23.01.2026Tesla Equal WeightBarclays Capital
22.01.2026Tesla Equal WeightBarclays Capital
29.01.2026Tesla UnderweightJP Morgan Chase & Co.
29.01.2026Tesla VerkaufenDZ BANK
06.01.2026Tesla VerkaufenDZ BANK
05.01.2026Tesla SellUBS AG
05.01.2026Tesla UnderweightJP Morgan Chase & Co.

