Was Analysten von der Tesla-Aktie erwarten

Analysten-Einschätzungen

Was Tesla-Aktionäre Experten zufolge erwarten können.

20 Experten haben im abgelaufenen Monat ihre Aktienanalyse zu Tesla veröffentlicht.

7 Experten stufen die Tesla-Aktie als Kauf ein, 7 Analysten stufen die Anteilsscheine von Tesla mit Halten ein, 6 Analysten stufen das Papier mit Verkaufen ein.

Im Durchschnitt prognostizieren die Analysten ein Kursziel von 364,20 USD für die Tesla-Aktie, was einem Abschlag von 66,21 USD zum aktuellen NAS-Kurs von 430,41 USD gleichkommt.

Der 6-Monats-Rating-Trend ergibt Buy.

Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum Deutsche Bank AG 480,00 USD 11,52 30.01.2026 Barclays Capital 360,00 USD -16,36 30.01.2026 Deutsche Bank AG 500,00 USD 16,17 29.01.2026 JP Morgan Chase & Co. 145,00 USD -66,31 29.01.2026 DZ BANK - - 29.01.2026 Goldman Sachs Group Inc. 405,00 USD -5,90 29.01.2026 Jefferies & Company Inc. 300,00 USD -30,30 29.01.2026 RBC Capital Markets 500,00 USD 16,17 29.01.2026 Barclays Capital 360,00 USD -16,36 23.01.2026 Barclays Capital 360,00 USD -16,36 22.01.2026 Barclays Capital 350,00 USD -18,68 15.01.2026 DZ BANK - - 06.01.2026 UBS AG 247,00 USD -42,61 05.01.2026 JP Morgan Chase & Co. 150,00 USD -65,15 05.01.2026 RBC Capital Markets 500,00 USD 16,17 02.01.2026

Redaktion finanzen.net