Börse New York: NASDAQ 100 verbucht schlussendlich Abschläge

Index-Performance

So performte der NASDAQ 100 am Freitag zum Handelsschluss.

Der NASDAQ 100 notierte im NASDAQ-Handel schlussendlich um 1,28 Prozent schwächer bei 25.552,39 Punkten. In den Handel ging der NASDAQ 100 0,557 Prozent schwächer bei 25.740,19 Punkten, nach 25.884,30 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ 100 erreichte heute sein Tagestief bei 25.456,18 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 25.823,30 Punkten lag.

So entwickelt sich der NASDAQ 100 auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche fiel der NASDAQ 100 bereits um 0,307 Prozent zurück. Vor einem Monat, am 30.12.2025, lag der NASDAQ 100-Kurs bei 25.462,56 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 30.10.2025, stand der NASDAQ 100 bei 25.734,81 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 30.01.2025, erreichte der NASDAQ 100 einen Stand von 21.508,12 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 kletterte der Index bereits um 1,37 Prozent. Bei 26.165,08 Punkten erreichte der NASDAQ 100 bislang ein Jahreshoch. Bei 24.954,18 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

NASDAQ 100-Tops und -Flops

Zu den Top-Aktien im NASDAQ 100 zählen derzeit Charter A (+ 7,62 Prozent auf 206,12 USD), Strategy (ex MicroStrategy) (+ 4,55 Prozent auf 149,71 USD), T-Mobile US (+ 4,19 Prozent auf 197,21 USD), Tesla (+ 3,32 Prozent auf 430,41 USD) und PepsiCo (+ 3,32 Prozent auf 153,63 USD). Die Flop-Titel im NASDAQ 100 sind derweil AppLovin (-16,89 Prozent auf 473,11 USD), KLA-Tencor (-15,24 Prozent auf 1.427,94 USD), AMD (Advanced Micro Devices) (-6,13 Prozent auf 236,73 USD), Lam Research (-5,93 Prozent auf 233,46 USD) und Applied Materials (-5,57 Prozent auf 322,32 USD).

Welche NASDAQ 100-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Die Aktie im NASDAQ 100 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die NVIDIA-Aktie. 56.897.780 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Die NVIDIA-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 3,898 Bio. Euro. Damit weist die Aktie im NASDAQ 100 den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ 100-Aktien im Fokus

Unter den NASDAQ 100-Aktien verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie mit 1,91 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die Kraft Heinz Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,96 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.

Redaktion finanzen.net