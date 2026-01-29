DAX24.539 +0,9%Est505.948 +1,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto10,75 +0,5%Nas23.462 -0,9%Bitcoin70.907 +0,3%Euro1,1861 -0,9%Öl70,69 -0,2%Gold4.865 -9,6%
Heute im Fokus
DAX geht fester ins Wochenende -- US-Börsen letztlich in Rot -- Apple steigert Umsatz und Gewinn -- BioNTech, Rüstungsaktien, Tesla, adidas, ASTA Energy, Novo Nordisk, NVIDIA, Gold und Silber im Fokus
Top News
Bank of America-Analyst: Diese Technologieaktien profitieren am stärksten von der nächsten KI-Welle Bank of America-Analyst: Diese Technologieaktien profitieren am stärksten von der nächsten KI-Welle
ETH vs. BTC: Standard Chartered sieht Ethereum als Gewinner ETH vs. BTC: Standard Chartered sieht Ethereum als Gewinner
Index-Performance

Börse New York: NASDAQ 100 verbucht schlussendlich Abschläge

30.01.26 22:33 Uhr
Börse New York: NASDAQ 100 verbucht schlussendlich Abschläge

So performte der NASDAQ 100 am Freitag zum Handelsschluss.

Werte in diesem Artikel
Aktien
AMD (Advanced Micro Devices) Inc.
198,78 EUR -9,42 EUR -4,52%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Applied Materials Inc.
275,00 EUR -3,00 EUR -1,08%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
AppLovin Corp
400,05 EUR -74,20 EUR -15,65%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Charter Inc (A) (Charter Communications)
173,86 EUR 14,72 EUR 9,25%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
JD.com Inc (spons. ADRs)
23,90 EUR -0,50 EUR -2,05%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
KLA-Tencor Corp.
1.204,40 EUR -202,40 EUR -14,39%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Kraft Heinz Company
19,66 EUR 0,41 EUR 2,15%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Lam Research Corp.
198,00 EUR -4,70 EUR -2,32%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
NVIDIA Corp.
160,88 EUR -0,12 EUR -0,07%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
PepsiCo Inc.
128,12 EUR 3,38 EUR 2,71%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Strategy (ex MicroStrategy)
126,00 EUR 7,10 EUR 5,97%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Tesla
366,00 EUR 18,40 EUR 5,29%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
T-Mobile US
160,74 EUR 3,74 EUR 2,38%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Indizes
NASDAQ 100
25.552,4 PKT -331,9 PKT -1,28%
Charts|News|Analysen

Der NASDAQ 100 notierte im NASDAQ-Handel schlussendlich um 1,28 Prozent schwächer bei 25.552,39 Punkten. In den Handel ging der NASDAQ 100 0,557 Prozent schwächer bei 25.740,19 Punkten, nach 25.884,30 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ 100 erreichte heute sein Tagestief bei 25.456,18 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 25.823,30 Punkten lag.

So entwickelt sich der NASDAQ 100 auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche fiel der NASDAQ 100 bereits um 0,307 Prozent zurück. Vor einem Monat, am 30.12.2025, lag der NASDAQ 100-Kurs bei 25.462,56 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 30.10.2025, stand der NASDAQ 100 bei 25.734,81 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 30.01.2025, erreichte der NASDAQ 100 einen Stand von 21.508,12 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 kletterte der Index bereits um 1,37 Prozent. Bei 26.165,08 Punkten erreichte der NASDAQ 100 bislang ein Jahreshoch. Bei 24.954,18 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

NASDAQ 100-Tops und -Flops

Zu den Top-Aktien im NASDAQ 100 zählen derzeit Charter A (+ 7,62 Prozent auf 206,12 USD), Strategy (ex MicroStrategy) (+ 4,55 Prozent auf 149,71 USD), T-Mobile US (+ 4,19 Prozent auf 197,21 USD), Tesla (+ 3,32 Prozent auf 430,41 USD) und PepsiCo (+ 3,32 Prozent auf 153,63 USD). Die Flop-Titel im NASDAQ 100 sind derweil AppLovin (-16,89 Prozent auf 473,11 USD), KLA-Tencor (-15,24 Prozent auf 1.427,94 USD), AMD (Advanced Micro Devices) (-6,13 Prozent auf 236,73 USD), Lam Research (-5,93 Prozent auf 233,46 USD) und Applied Materials (-5,57 Prozent auf 322,32 USD).

Welche NASDAQ 100-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Die Aktie im NASDAQ 100 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die NVIDIA-Aktie. 56.897.780 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Die NVIDIA-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 3,898 Bio. Euro. Damit weist die Aktie im NASDAQ 100 den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ 100-Aktien im Fokus

Unter den NASDAQ 100-Aktien verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie mit 1,91 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die Kraft Heinz Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,96 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com

Analysen zu NVIDIA Corp.

DatumRatingAnalyst
28.01.2026NVIDIA OutperformBernstein Research
21.01.2026NVIDIA OverweightJP Morgan Chase & Co.
15.01.2026NVIDIA OutperformRBC Capital Markets
06.01.2026NVIDIA OutperformBernstein Research
29.12.2025NVIDIA BuyUBS AG
