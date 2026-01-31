DAX24.539 +0,9%Est505.948 +1,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto10,75 +0,5%Nas23.462 -0,9%Bitcoin71.045 +0,5%Euro1,1852 -1,0%Öl70,69 -0,2%Gold4.865 -9,6%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
SAP 716460 Microsoft 870747 Rheinmetall 703000 DroneShield A2DMAA NVIDIA 918422 adidas A1EWWW Siemens Energy ENER6Y Apple 865985 Deutsche Telekom 555750 Deutsche Bank 514000 Bayer BAY001 Tesla A1CX3T Novo Nordisk A3EU6F ASTA Energy Solutions A4214T Infineon 623100
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX geht fester ins Wochenende -- US-Börsen letztlich in Rot -- Apple steigert Umsatz und Gewinn -- BioNTech, Rüstungsaktien, Tesla, adidas, ASTA Energy, Novo Nordisk, NVIDIA, Gold und Silber im Fokus
Top News
Amazon-Aktie im Blick: Unternehmen könnte wohl 50 Milliarden Dollar in OpenAI stecken Amazon-Aktie im Blick: Unternehmen könnte wohl 50 Milliarden Dollar in OpenAI stecken
Bank of America-Analyst: Diese Technologieaktien profitieren am stärksten von der nächsten KI-Welle Bank of America-Analyst: Diese Technologieaktien profitieren am stärksten von der nächsten KI-Welle
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Scope stuft Finnland auf AA (AA+) ab - Ausblick stabil (negativ)

30.01.26 22:54 Uhr

DOW JONES--Die Ratingagentur Scope hat das Langfristrating Finnlands auf AA von AA+ abgestuft. Der Ausblick sei nunmehr stabil (bisher: negativ), so die Analysten am späten Freitagabend. Sie begründeten ihre Entscheidung mit der steigenden Staatsverschuldung, dem hohen Haushaltsdefizit und den bescheidenen Wachstumsaussichten des Landes. Eine prosperierende Wirtschaft, hohe Nettofinanzvermögen und effektive Institutionen untermauerten auf der anderen Seite die Ratings. Das Kurzfristrating S-1+ wurde bestätigt.

Wer­bung

Kontakt: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/cln

(END) Dow Jones Newswires

January 30, 2026 16:55 ET (21:55 GMT)