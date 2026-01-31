Scope stuft Finnland auf AA (AA+) ab - Ausblick stabil (negativ)

DOW JONES--Die Ratingagentur Scope hat das Langfristrating Finnlands auf AA von AA+ abgestuft. Der Ausblick sei nunmehr stabil (bisher: negativ), so die Analysten am späten Freitagabend. Sie begründeten ihre Entscheidung mit der steigenden Staatsverschuldung, dem hohen Haushaltsdefizit und den bescheidenen Wachstumsaussichten des Landes. Eine prosperierende Wirtschaft, hohe Nettofinanzvermögen und effektive Institutionen untermauerten auf der anderen Seite die Ratings. Das Kurzfristrating S-1+ wurde bestätigt.

January 30, 2026 16:55 ET (21:55 GMT)