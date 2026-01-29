DAX24.539 +0,9%Est505.948 +1,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,04 ±0,0%Nas23.510 -0,7%Bitcoin70.652 ±-0,0%Euro1,1876 -0,8%Öl70,67 -0,3%Gold4.882 -9,3%
Schwache Performance in New York: NASDAQ 100 am Nachmittag leichter

30.01.26 20:02 Uhr
Der NASDAQ 100 verliert aktuell an Boden.

Um 20:00 Uhr gibt der NASDAQ 100 im NASDAQ-Handel um 0,98 Prozent auf 25.629,38 Punkte nach. Zum Handelsstart standen Verluste von 0,557 Prozent auf 25.740,19 Punkte an der Kurstafel, nach 25.884,30 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den NASDAQ 100 bis auf 25.456,18 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 25.823,30 Zählern.

NASDAQ 100-Performance auf Jahressicht

Auf Wochensicht fiel der NASDAQ 100 bereits um 0,006 Prozent zurück. Der NASDAQ 100 erreichte vor einem Monat, am 30.12.2025, den Stand von 25.462,56 Punkten. Der NASDAQ 100 stand vor drei Monaten, am 30.10.2025, bei 25.734,81 Punkten. Der NASDAQ 100 bewegte sich noch vor einem Jahr, am 30.01.2025, bei 21.508,12 Punkten.

Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 1,68 Prozent. Bei 26.165,08 Punkten verzeichnete der NASDAQ 100 bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief liegt hingegen bei 24.954,18 Zählern.

Top und Flops heute

Unter den Top-Aktien im NASDAQ 100 befinden sich aktuell Charter A (+ 6,24 Prozent auf 203,47 USD), Tesla (+ 3,96 Prozent auf 433,07 USD), T-Mobile US (+ 3,74 Prozent auf 196,35 USD), PepsiCo (+ 1,63 Prozent auf 151,11 USD) und Mondelez (+ 1,20 Prozent auf 58,00 USD). Die Verlierer im NASDAQ 100 sind derweil KLA-Tencor (-13,87 Prozent auf 1.451,04 USD), AppLovin (-12,78 Prozent auf 496,47 USD), AMD (Advanced Micro Devices) (-5,82 Prozent auf 237,50 USD), ON Semiconductor (-4,79 Prozent auf 59,22 USD) und Microchip Technology (-4,69 Prozent auf 75,64 USD).

Welche NASDAQ 100-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im NASDAQ 100 weist die NVIDIA-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 23.583.558 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Mit 3,898 Bio. Euro macht die NVIDIA-Aktie im NASDAQ 100 derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Diese Dividenden zahlen die NASDAQ 100-Mitglieder

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie. Hier wird ein KGV von 1,91 erwartet. Mit 6,96 Prozent ist die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Kraft Heinz Company-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com

Analysen zu NVIDIA Corp.

DatumRatingAnalyst
28.01.2026NVIDIA OutperformBernstein Research
21.01.2026NVIDIA OverweightJP Morgan Chase & Co.
15.01.2026NVIDIA OutperformRBC Capital Markets
06.01.2026NVIDIA OutperformBernstein Research
29.12.2025NVIDIA BuyUBS AG
