DAX24.533 +0,9%Est505.951 +1,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto10,78 -2,3%Nas23.685 -0,7%Bitcoin69.565 -1,6%Euro1,1947 -0,2%Öl70,39 -0,7%Gold5.133 -4,6%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
SAP 716460 Microsoft 870747 Rheinmetall 703000 Siemens Energy ENER6Y DroneShield A2DMAA NVIDIA 918422 Deutsche Bank 514000 Deutsche Telekom 555750 Apple 865985 Bayer BAY001 adidas A1EWWW Tesla A1CX3T Meta Platforms (ex Facebook) A1JWVX Infineon 623100 Novo Nordisk A3EU6F
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX legt zu -- Apple steigert Umsatz und Gewinn -- Amazon vor Milliarden-Investment in OpenAI? -- Palantir, BioNTech, Rüstungsaktien, Tesla, Visa, adidas, ASTA Energy, Novo Nordisk im Fokus
Top News
US-Notenbank im Fokus: Trump nominiert Kevin Warsh als neuen Fed-Chef US-Notenbank im Fokus: Trump nominiert Kevin Warsh als neuen Fed-Chef
Sysco - Anziehende Konsumnachfrage sorgt bei Foodservice-Anbieter für starke Aussichten! Sysco - Anziehende Konsumnachfrage sorgt bei Foodservice-Anbieter für starke Aussichten!
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Mega-Zusammenschluss?

Tesla-Aktie gefragt: SpaceX-Fusion mit xAI und Tesla im Gespräch

30.01.26 12:07 Uhr
Musk lotet wohl Mega-Fusion: SpaceX vor Zusammenschluss mit xAI oder NASDAQ-Aktie Tesla? | finanzen.net

SpaceX sondiert offenbar eine Fusion mit Musks KI-Firma xAI, noch bevor der geplante Börsengang 2026 stattfindet. Auch eine mögliche Integration von Tesla wird diskutiert.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Alphabet C (ex Google)
279,70 EUR -2,40 EUR -0,85%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Meta Platforms (ex Facebook)
609,90 EUR -5,90 EUR -0,96%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Tesla
358,25 EUR 10,65 EUR 3,06%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

• SpaceX führt wohl Fusionsgespräche mit xAI vor IPO
• Ziel ist die Zusammenführung von Starlink, X, Grok und weiteren Musk-Unternehmen
• Tesla wird ebenfalls als möglicher Fusionskandidat diskutiert,

Wer­bung

Der private Raumfahrt- und Satellitenkonzern SpaceX steht offenbar vor einer strategischen Weichenstellung: Nach Informationen von Reuters führt das Unternehmen unter der Leitung von Elon Musk Gespräche über einen möglichen Merger mit dessen Firma xAI, die sich auf künstliche Intelligenz konzentriert hat.

Fusion durch Aktientausch im Gespräch

Gesprochen wird in diesem Zusammenhang offenbar darüber, dass die Aktien von xAI im Rahmen einer solchen Transaktion gegen Anteile von SpaceX getauscht werden könnten. Ziel der Gespräche sei es, die operativen und strategischen Einheiten des milliardenschweren Musk Imperiums - darunter Raketen, das globale Satellitennetzwerk Starlink, die Social Media Plattform X und die KI Chatbot Technologie Grok - in einer gemeinsamen Struktur zusammenzuführen, heißt es bei der Nachrichtenagentur unter Berufung auf eine mit der Angelegenheit vertraute Person und zwei behördliche Dokumente weiter.

Zwei neu gegründete Gesellschaften in Nevada - laut Unternehmensunterlagen vom 21. Januar - dürften zur Vorbereitung eines Deals dienen, doch die Funktion dieser Einheiten bleibt bislang unklar. Auch von Seiten der potenziell beteiligten Unternehmen oder Elon Musk ist bislang öffentlich keine Stellungnahme abgegeben worden.

Wer­bung

Strategischer Schachzug von Elon Musk im KI-Rennen?

Die Fusion könnte SpaceX neue Impulse für orbitale Rechenzentren geben, während Musk gegen Giganten wie Google, Meta und OpenAI antritt. SpaceX gilt als wertvollste Privatfirma mit einer Bewertung von 800 Milliarden US-Dollar, der Wert von xAI wird daneben auf 230 Milliarden Dollar beziffert.

Die möglichen Fusionspläne fallen in eine Phase, in der SpaceX seine IPO Pläne konkretisiert: Analysten gehen davon aus, dass der Börsengang in der zweiten Jahreshälfte 2026 stattfinden könnte und das Unternehmen dabei mit einer Bewertung deutlich über einer Billion US-Dollar an den Markt strebt - was es zu einem der größten IPO Deals aller Zeiten machen würde.

Marktbeobachter sehen in der Kombination von Raumfahrt und KI-Technologie Potenzial für zusätzliche strategische Synergien, vor allem im Wettbewerb mit großen Technologie und KI Konzernen. Allerdings bleibt offen, wie ein solcher Zusammenschluss regulatorisch und operativ umgesetzt werden könnte.

Wer­bung

Auch Tesla als möglicher Fusions-Kandidat?

Bloomberg zufolge lotet man bei SpaceX nicht nur einen Zusammenschluss mit xAI aus, sondern diskutiert auch über eine mögliche Fusion mit dem Elektroautoprimus Tesla. Die Agentur beruft sich in ihrem Bericht auf mit der Angelegenheit vertraute Personen.

Laut Bloomberg wird die Idee, dass das Raumfahrtunternehmen mit Tesla kooperieren könnte, von einigen Investoren befürwortet, denn ein derartiger Deal könnte erhebliches Interesse von Infrastrukturfonds und staatlichen Investoren aus dem Nahen Osten wecken, wie einige der mit Bloomberg in Verbindung gebrachten Personen erklärten.

Die Tesla-Aktie gewinnt an der NASDAQ vorbörslich 1,79 Prozent auf 423,94 US-Dollar.

Redaktion finanzen.net

In eigener Sache

Übrigens: Alphabet C (ex Google) und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf Alphabet C (ex Google)

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Alphabet C (ex Google)

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Kevork Djansezian/Getty Images, SpaceX

Nachrichten zu Tesla

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Tesla

DatumRatingAnalyst
29.01.2026Tesla BuyDeutsche Bank AG
29.01.2026Tesla UnderweightJP Morgan Chase & Co.
29.01.2026Tesla VerkaufenDZ BANK
29.01.2026Tesla NeutralGoldman Sachs Group Inc.
29.01.2026Tesla HoldJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
29.01.2026Tesla BuyDeutsche Bank AG
29.01.2026Tesla OutperformRBC Capital Markets
02.01.2026Tesla OutperformRBC Capital Markets
29.12.2025Tesla OutperformRBC Capital Markets
22.12.2025Tesla OutperformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
29.01.2026Tesla NeutralGoldman Sachs Group Inc.
29.01.2026Tesla HoldJefferies & Company Inc.
23.01.2026Tesla Equal WeightBarclays Capital
22.01.2026Tesla Equal WeightBarclays Capital
15.01.2026Tesla Equal WeightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
29.01.2026Tesla UnderweightJP Morgan Chase & Co.
29.01.2026Tesla VerkaufenDZ BANK
06.01.2026Tesla VerkaufenDZ BANK
05.01.2026Tesla SellUBS AG
05.01.2026Tesla UnderweightJP Morgan Chase & Co.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Tesla nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen