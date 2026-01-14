DAX 25.283 +0,0%ESt50 6.035 +0,5%MSCI World 4.512 +0,1%Top 10 Crypto 13,03 +1,9%Nas 23.472 -1,0%Bitcoin 83.183 -0,2%Euro 1,1635 -0,1%Öl 64,29 -1,7%Gold 4.618 -0,2%
Heute im Fokus
DAX stabil -- TSMC mit starkem Quartalsbericht -- NVIDIA, BYD, DroneShield, Honeywell, thyssenkrupp, Rüstungsaktien, VW, Richemont, Microsoft im Fokus
Top News
Amazon-Aktie höher: AWS investiert Milliarden in europäische Cloud-Region in Brandenburg Amazon-Aktie höher: AWS investiert Milliarden in europäische Cloud-Region in Brandenburg
MACOM Technology Solutions – Datacenter-Boom und steigende Rüstungs-Ausgaben bescheren Chiphersteller dynamisches Umsatzwachstum! MACOM Technology Solutions – Datacenter-Boom und steigende Rüstungs-Ausgaben bescheren Chiphersteller dynamisches Umsatzwachstum!
Profil

Tesla Aktie

Tesla Aktien-Sparplan
379,15 EUR +2,00 EUR +0,53 %
STU
441,20 USD -5,92 USD -1,32 %
nachbörslich
BTT
Marktkap. 1,28 Bio. EUR

KGV 198,13 Div. Rendite 0,00%
WKN A1CX3T

ISIN US88160R1014

Symbol TSLA

Barclays Capital

Tesla Equal Weight

09:21 Uhr
Tesla Equal Weight
Tesla
379,15 EUR 2,00 EUR 0,53%
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Tesla mit einem Kursziel von 350 US-Dollar auf "Equal Weight" belassen. Der Elektroautobauer wolle autonome Fahrdienste nicht mehr als Einmalzahlung ermöglichen und in ein Abomodell verwandeln, schrieb Dan Levy am Mittwochnachmittag. Diese Veränderung dürfte sich seiner Einschätzung nach positiv auf die Margen auswirken./rob/tih/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.01.2026 / 15:31 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.01.2026 / 15:31 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Justin Sullivan/Getty Images

Barclays Capital - Tesla Equal Weight

Unternehmen:
Tesla		 Analyst:
Barclays Capital		 Kursziel:
$ 350,00
Rating jetzt:
Equal Weight		 Kurs*:
$ 439,20		 Abst. Kursziel*:
-20,31%
Rating vorher:
Equal Weight		 Kurs aktuell:
$ 441,20		 Abst. Kursziel aktuell:
-20,67%
Analyst Name:
Dan Levy 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
$ 335,29

*zum Zeitpunkt der Analyse

