Tesla Aktie

349,30 EUR +3,70 EUR +1,07 %
409,18 USD -1,56 USD -0,38 %
Marktkap. 1,17 Bio. EUR

KGV 418,19 Div. Rendite 0,00%
WKN A1CX3T

ISIN US88160R1014

Symbol TSLA

Barclays Capital

Tesla Equal Weight

08:06 Uhr
Tesla Equal Weight
Tesla
349,30 EUR 3,70 EUR 1,07%
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat Tesla mit einem Kursziel von 360 US-Dollar auf "Equal Weight" belassen. Zunächst dürften die Produktions-Stückzahlen für die selbstfahrenden Taxis des Elektroautobauers begrenzt ausfallen, um diese erst einmal zu testen, schrieb Dan Levy in seiner am Mittwoch vorliegenden Einschätzung. Aussagen von Konzernchef Elon Musk hätten den für April geplanten Produktionsstart bestätigt./rob/gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 18.02.2026 / 04:04 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.02.2026 / 04:05 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: JOHANNES EISELE/AFP/Getty Images

Zusammenfassung: Tesla Equal Weight

Unternehmen:
Tesla		 Analyst:
Barclays Capital		 Kursziel:
$ 360,00
Rating jetzt:
Equal Weight		 Kurs*:
$ 410,63		 Abst. Kursziel*:
-12,33%
Rating vorher:
Equal Weight		 Kurs aktuell:
$ 409,18		 Abst. Kursziel aktuell:
-12,02%
Analyst Name:
Dan Levy 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
$ 348,14

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Tesla

08:06 Tesla Equal Weight Barclays Capital
07.02.26 Tesla Equal Weight Barclays Capital
02.02.26 Tesla Outperform RBC Capital Markets
30.01.26 Tesla Buy Deutsche Bank AG
30.01.26 Tesla Equal Weight Barclays Capital
mehr Analysen

