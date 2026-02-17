Tesla Aktie
Marktkap. 1,17 Bio. EURKGV 418,19 Div. Rendite 0,00%
WKN A1CX3T
ISIN US88160R1014
Symbol TSLA
Tesla Equal Weight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat Tesla mit einem Kursziel von 360 US-Dollar auf "Equal Weight" belassen. Zunächst dürften die Produktions-Stückzahlen für die selbstfahrenden Taxis des Elektroautobauers begrenzt ausfallen, um diese erst einmal zu testen, schrieb Dan Levy in seiner am Mittwoch vorliegenden Einschätzung. Aussagen von Konzernchef Elon Musk hätten den für April geplanten Produktionsstart bestätigt./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 18.02.2026 / 04:04 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.02.2026 / 04:05 / GMT
Zusammenfassung: Tesla Equal Weight
|Unternehmen:
Tesla
|Analyst:
Barclays Capital
|Kursziel:
$ 360,00
|Rating jetzt:
Equal Weight
|Kurs*:
$ 410,63
|Abst. Kursziel*:
-12,33%
|Rating vorher:
Equal Weight
|Kurs aktuell:
$ 409,18
|Abst. Kursziel aktuell:
-12,02%
|
Analyst Name:
Dan Levy
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
$ 348,14
*zum Zeitpunkt der Analyse
