DAX aktuell

Zur Wochenmitte zeigen sich Anleger am deutschen Aktienmarkt vorsichtig optimistisch. Die psychologisch wichtige 25.000-Punkte-Marke wird diesmal überschritten.

Der DAX begann den Handelstag 0,51 Prozent höher bei 25.127,13 Punkten. Auch im weiteren Verlauf bleibt er im Plus und damit über der 25.000er-Marke.

Langfristig im Aufwärtstrend?

Seit Mitte Januar versucht der DAX, die Charthürde bei 25.000 Punkten nachhaltig zu überwinden. Letztlich fehlten bisher die Anschlusskäufe. Der positive Stimmungsumschwung an der Wall Street sorge nun für neue Dynamik, kommentierte Marktanalyst Andreas Lipkow vom Broker CMC Markets. Der Kampf zwischen Bullen und Bären über den weiteren Trend im DAX sei aber noch nicht entschieden. Kapitalmarktexperte Martin Utschneider vom Broker RoboMarkets sieht das Börsenbarometer mittelfristig weiter in einer Konsolidierung, die langfristige Tendenz zeige einen intakten Aufwärtstrend.

Der letzte DAX-Rekord

Am 13. Januar hatte der DAX bei 25.507,79 Punkten ein Allzeithoch markiert und damit erstmals in seiner Geschichte die Schwelle von 25.500 Punkten überschritten. Letztlich war er an diesem Tag bei 25.420,66 Zählern in den Feierabend gegangen, was einen neuen Rekord auf Schlusskursbasis bedeutete.

Bayer bleibt im Fokus

Im Fokus stehen auch am Mittwoch die Aktien von Bayer, nachdem die Anleger tags zuvor einen Milliardenvergleich in den USA als weiteren Schritt gefeiert hatten, um die Glyphosat-Akten nach jahrelangen Rechtsstreitigkeiten endlich zu schließen.

Redaktion finanzen.net / Dow Jones / dpa-AFX