Bayer Aktie

Marktkap. 45,13 Mrd. EUR

Div. Rendite 0,57%
WKN BAY001

ISIN DE000BAY0017

Symbol BAYZF

UBS AG

Bayer Neutral

09:26 Uhr
Bayer Neutral
Aktie in diesem Artikel
Bayer
45,70 EUR -3,42 EUR -6,95%
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Bayer anlässlich des Glyphosat-Vergleichs in den USA mit einem Kursziel von 32 Euro auf "Neutral" belassen. Die entscheidende Frage sei, ob sich genügend Kläger für einen Vergleich entscheiden, bevor der oberste US-Gerichtshof eine Grundsatzentscheidung fälle, schrieb Matthew Weston am Dienstagabend. Dabei geht es darum, ob hinreichend vor Risiken im Umgang mit dem Unkrautvernichter gewarnt wurde. Bayer erhofft sich eine Präzedenzentscheidung. Der Zeitplan für den Zustimmungsprozess der Kläger zum Vergleich sei aktuell unklar, so Weston. Die Entscheidung des Supreme Courts wird von dem UBS-Experten Ende Juni erwartet./rob/ag/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 17.02.2026 / 21:33 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.02.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: 360b / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Bayer Neutral

Unternehmen:
Bayer		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
32,00 €
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
46,03 €		 Abst. Kursziel*:
-30,49%
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
45,70 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-29,97%
Analyst Name:
Matthew Weston 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
37,83 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Bayer

09:26 Bayer Neutral UBS AG
08:46 Bayer Buy Goldman Sachs Group Inc.
08:06 Bayer Overweight Barclays Capital
08:01 Bayer Overweight JP Morgan Chase & Co.
08:51 Bayer Overweight JP Morgan Chase & Co.
mehr Analysen

