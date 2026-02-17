DAX25.235 +1,0%Est506.080 +1,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,6900 +1,0%Nas22.578 +0,1%Bitcoin57.059 +0,2%Euro1,1834 -0,2%Öl68,61 +1,9%Gold4.914 +0,7%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Bayer BAY001 Rheinmetall 703000 SAP 716460 Siemens Energy ENER6Y Deutsche Telekom 555750 NVIDIA 918422 Amazon 906866 Siemens 723610 Microsoft 870747 Lufthansa 823212 Infineon 623100 BASF BASF11 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Vonovia A1ML7J DroneShield A2DMAA
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX fester -- Buffetts letztes Depot als Berkshire Hathaway-CEO -- Meta, NVIDIA, Palo Alto Networks, Rüstungsaktien, Infineon, Gerresheimer, Bayer, Dürr im Fokus
Top News
Aktien von Meta und NVIDIA im Plus: Strategische Partnerschaft für KI-Infrastruktur der nächsten Generation Aktien von Meta und NVIDIA im Plus: Strategische Partnerschaft für KI-Infrastruktur der nächsten Generation
Infineon-Aktie gefragt: Mit humanoiden Robotern an die Weltspitze Infineon-Aktie gefragt: Mit humanoiden Robotern an die Weltspitze
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
KI und Robotik verändern die Wirtschaft. Mit diesem Amundi ETF kannst du in die Treiber dieser Revolution investieren. Hier mehr erfahren.
Aktuelle Analyse

Bayer-Aktie: DZ BANK korrigiert auf niedrigere Einstufung

18.02.26 12:34 Uhr
Vorsicht, Anleger! DZ BANK verschlechtert das Rating der Bayer-Aktie | finanzen.net

Diese Empfehlung gibt DZ BANK für die Bayer-Aktie aus.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Bayer
44,15 EUR -5,21 EUR -10,55%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die DZ Bank hat den fairen Aktienwert für Bayer von 51 auf 42 Euro gesenkt und die Papiere von "Kaufen" auf "Verkaufen" abgestuft. Aus Sicht des Experten Peter Spengler ist der Glyphosat-Vergleich in den USA ein "teuer erkaufter Schritt zu mehr Planungssicherheit", wie er am Mittwoch schrieb. Der nun vorgelegte Vergleich unterscheide sich wesentlich von einem früheren Versuch aus dem Jahr 2020. Es handele sich um ein langfristig auf 21 Jahre angelegtes Entschädigungsprogramm, das sowohl aktuelle als auch zukünftige Kläger in einem einheitlichen Rahmen berücksichtige. Spengler zufolge könnte sich der Schritt langfristig lohnen. Es gebe andere teure Beispiele, in denen sich die Risikosituation der betroffenen Unternehmen langfristig deutlich verbessert habe. Mit der Senkung des fairen Werts reagiert der Experte auf die erhöhten finanziellen Belastungen für die Leverkusener und den kurzfristig erwarteten Kursdruck.

Tagesaktuelle Aktienempfehlung: Die Bayer-Aktie im Fokus der Analyse und Bewertung

Um 12:09 Uhr ging es für die Bayer-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 8,9 Prozent auf 44,92 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 6.044.210 Bayer-Aktien umgesetzt. Seit Anfang des Jahres 2026 kletterte das Papier um 21,4 Prozent.

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.net

Veröffentlichung der Original-Studie: 18.02.2026 / 11:20 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.02.2026 / 11:26 / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Ausgewählte Hebelprodukte auf Bayer

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Bayer

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: 360b / Shutterstock.com

Nachrichten zu Bayer

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Bayer

DatumRatingAnalyst
12:31Bayer VerkaufenDZ BANK
09:26Bayer NeutralUBS AG
08:51Bayer OverweightJP Morgan Chase & Co.
08:46Bayer BuyGoldman Sachs Group Inc.
08:06Bayer OverweightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
08:51Bayer OverweightJP Morgan Chase & Co.
08:46Bayer BuyGoldman Sachs Group Inc.
08:06Bayer OverweightBarclays Capital
08:01Bayer OverweightJP Morgan Chase & Co.
09.02.2026Bayer BuyGoldman Sachs Group Inc.
DatumRatingAnalyst
09:26Bayer NeutralUBS AG
17.02.2026Bayer HoldJefferies & Company Inc.
16.02.2026Bayer NeutralUBS AG
06.02.2026Bayer NeutralUBS AG
19.01.2026Bayer NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
12:31Bayer VerkaufenDZ BANK
31.10.2019Bayer VerkaufenIndependent Research GmbH
21.08.2019Bayer VerkaufenIndependent Research GmbH
01.08.2019Bayer VerkaufenIndependent Research GmbH
28.06.2019Bayer VerkaufenIndependent Research GmbH

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Bayer nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen