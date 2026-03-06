DAX 22.930 -2,8%ESt50 5.545 -3,1%MSCI World 4.374 -0,8%Top 10 Crypto 8,9300 +3,0%Nas 22.388 -1,6%Bitcoin 58.704 +2,5%Euro 1,1521 -0,1%Öl 107,0 +14,7%Gold 5.094 -0,2%
Bayer Aktie

35,87 EUR -0,50 EUR -1,36 %
STU
Marktkap. 35,75 Mrd. EUR

Div. Rendite 0,30%
WKN
WKN BAY001

ISIN
ISIN DE000BAY0017

Symbol
Symbol BAYZF

JP Morgan Chase & Co.

Bayer Overweight

09:26 Uhr
Bayer Overweight
Aktie in diesem Artikel
Bayer
35,87 EUR -0,50 EUR -1,36%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Bayer mit einem Kursziel von 50 Euro auf "Overweight" belassen. Analyst Richard Vosser erhöhte das Umsatzpotenzial für den in der Entwicklung befindlichen Gerinnungshemmer Asundexian um 39 Prozent auf zwei Milliarden Euro. Auf kurze Sicht stehe bei Bayer jedoch der Ausgang von Rechtsstreitigkeiten im Zusammenhang mit Glyphosat im Fokus, so der Experte am Sonntag./rob/bek/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.03.2026 / 23:07 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.03.2026 / 00:15 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Taina Sohlman / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Bayer Overweight

Unternehmen:
Bayer		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
50,00 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
35,74 €		 Abst. Kursziel*:
39,88%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
35,87 €		 Abst. Kursziel aktuell:
39,41%
Analyst Name:
Richard Vosser 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
39,22 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Bayer

09:26 Bayer Overweight JP Morgan Chase & Co.
08:56 Bayer Overweight Barclays Capital
05.03.26 Bayer Hold Deutsche Bank AG
05.03.26 Bayer Buy Goldman Sachs Group Inc.
05.03.26 Bayer Overweight Barclays Capital
mehr Analysen

