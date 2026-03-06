Bayer Aktie
Marktkap. 35,75 Mrd. EURDiv. Rendite 0,30%
WKN BAY001
ISIN DE000BAY0017
Symbol BAYZF
Bayer Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Bayer mit einem Kursziel von 50 Euro auf "Overweight" belassen. Analyst Richard Vosser erhöhte das Umsatzpotenzial für den in der Entwicklung befindlichen Gerinnungshemmer Asundexian um 39 Prozent auf zwei Milliarden Euro. Auf kurze Sicht stehe bei Bayer jedoch der Ausgang von Rechtsstreitigkeiten im Zusammenhang mit Glyphosat im Fokus, so der Experte am Sonntag./rob/bek/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 08.03.2026 / 23:07 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.03.2026 / 00:15 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Taina Sohlman / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Bayer Overweight
|Unternehmen:
Bayer
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
50,00 €
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
35,74 €
|Abst. Kursziel*:
39,88%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
35,87 €
|Abst. Kursziel aktuell:
39,41%
|
Analyst Name:
Richard Vosser
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
39,22 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Bayer
|09:26
|Bayer Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:56
|Bayer Overweight
|Barclays Capital
|05.03.26
|Bayer Hold
|Deutsche Bank AG
|05.03.26
|Bayer Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|05.03.26
|Bayer Overweight
|Barclays Capital
|09:26
|Bayer Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:56
|Bayer Overweight
|Barclays Capital
|05.03.26
|Bayer Hold
|Deutsche Bank AG
|05.03.26
|Bayer Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|05.03.26
|Bayer Overweight
|Barclays Capital
|09:26
|Bayer Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:56
|Bayer Overweight
|Barclays Capital
|05.03.26
|Bayer Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|05.03.26
|Bayer Overweight
|Barclays Capital
|04.03.26
|Bayer Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|18.02.26
|Bayer Verkaufen
|DZ BANK
|31.10.19
|Bayer Verkaufen
|Independent Research GmbH
|21.08.19
|Bayer Verkaufen
|Independent Research GmbH
|01.08.19
|Bayer Verkaufen
|Independent Research GmbH
|28.06.19
|Bayer Verkaufen
|Independent Research GmbH
|05.03.26
|Bayer Hold
|Deutsche Bank AG
|05.03.26
|Bayer Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|04.03.26
|Bayer Hold
|Jefferies & Company Inc.
|25.02.26
|Bayer Neutral
|UBS AG
|18.02.26
|Bayer Neutral
|UBS AG