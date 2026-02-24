Bayer Aktie
Marktkap. 42,05 Mrd. EURDiv. Rendite 0,57%
WKN BAY001
ISIN DE000BAY0017
Symbol BAYZF
Bayer Neutral
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Bayer von 32 auf 48 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Nach der Erholungsrally seit zwölf Monaten stünden die Aktien besonders im Fokus der Anleger, schrieb Matthew Weston am Dienstagabend. Er zeigte nun mögliche Szenarien für die weitere Entwicklung angesichts der Diskussionen um Glyphosat-Vergleich und der anstehenden Entscheidung des obersten US-Gerichts. In den kommenden Wochen erwartet Weston zunächst einmal einen vorläufigen Richterspruch des Missouri State Court zum Vergleich. Ende April folgen dann die Plädoyers für die Entscheidung des Supreme Courts im Durnell-Fall. Generell reduzierte Weston den Konglomeratsabschlag in seinem Bewertungsmodell, was zum höheren Kursziel führt./rob/ag/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: 24.02.2026 / 20:35 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.02.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: 360b / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Bayer Neutral
|Unternehmen:
Bayer
|Analyst:
UBS AG
|Kursziel:
48,00 €
|Rating jetzt:
Neutral
|Kurs*:
41,96 €
|Abst. Kursziel*:
14,39%
|Rating vorher:
Neutral
|Kurs aktuell:
42,10 €
|Abst. Kursziel aktuell:
14,03%
|
Analyst Name:
Matthew Weston
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
39,61 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Bayer
|10:41
|Bayer Neutral
|UBS AG
|19.02.26
|Bayer Overweight
|Barclays Capital
|18.02.26
|Bayer Verkaufen
|DZ BANK
|18.02.26
|Bayer Neutral
|UBS AG
|18.02.26
|Bayer Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|10:41
|Bayer Neutral
|UBS AG
|19.02.26
|Bayer Overweight
|Barclays Capital
|18.02.26
|Bayer Verkaufen
|DZ BANK
|18.02.26
|Bayer Neutral
|UBS AG
|18.02.26
|Bayer Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|19.02.26
|Bayer Overweight
|Barclays Capital
|18.02.26
|Bayer Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|18.02.26
|Bayer Overweight
|Barclays Capital
|18.02.26
|Bayer Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|18.02.26
|Bayer Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|18.02.26
|Bayer Verkaufen
|DZ BANK
|31.10.19
|Bayer Verkaufen
|Independent Research GmbH
|21.08.19
|Bayer Verkaufen
|Independent Research GmbH
|01.08.19
|Bayer Verkaufen
|Independent Research GmbH
|28.06.19
|Bayer Verkaufen
|Independent Research GmbH
|10:41
|Bayer Neutral
|UBS AG
|18.02.26
|Bayer Neutral
|UBS AG
|17.02.26
|Bayer Hold
|Jefferies & Company Inc.
|16.02.26
|Bayer Neutral
|UBS AG
|06.02.26
|Bayer Neutral
|UBS AG