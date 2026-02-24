DAX 25.041 +0,2%ESt50 6.146 +0,5%MSCI World 4.548 +0,2%Top 10 Crypto 8,4630 +3,4%Nas 22.864 +1,0%Bitcoin 55.521 +2,1%Euro 1,1788 +0,1%Öl 70,91 -0,4%Gold 5.191 +0,9%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Novo Nordisk A3EU6F NVIDIA 918422 SAP 716460 Rheinmetall 703000 Siemens Energy ENER6Y Deutsche Telekom 555750 PayPal A14R7U Bayer BAY001 Microsoft 870747 Infineon 623100 Amazon 906866 Lufthansa 823212 AMD (Advanced Micro Devices) 863186 Allianz 840400 Vonovia A1ML7J
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX in Grün -- NVIDIA-Bilanz erwartet -- Asiens Börsen legen zu -- Lucid schreibt trotz Umsatzsprung weiter hohe Verluste -- Fresenius, Nordex, E.ON, Rheinmetall im Fokus
Top News
Ausblick: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (Munich Re) zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal Ausblick: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (Munich Re) zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal
Börse am Mittwoch: DAX behält vor NVIDIA-Zahlen 25.000-Punkte-Marke im Blick Börse am Mittwoch: DAX behält vor NVIDIA-Zahlen 25.000-Punkte-Marke im Blick
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

JOST Werke Aktie

Kaufen
Verkaufen
JOST Werke Aktien-Sparplan
63,30 EUR +1,20 EUR +1,93 %
STU
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 981,91 Mio. EUR

KGV 12,89 Div. Rendite 3,30%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN JST400

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN DE000JST4000

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol JSTWF

Warburg Research

JOST Werke Buy

10:01 Uhr
JOST Werke Buy
Aktie in diesem Artikel
JOST Werke AG
63,30 EUR 1,20 EUR 1,93%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Jost Werke nach einer Aufstockung des Aktienkapitals mit einem Kursziel von 74 Euro auf "Buy" belassen. Die Maßnahme des Nutzfahrzeugzulieferers sei proaktiv und diszipliniert, schrieb Fabio Hölscher am Mittwoch. Mit dem Schritt werde das Unternehmen in puncto Fusionen und Übernahmen gestärkt./rob/bek/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 25.02.2026 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.02.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: JOST Werke

Zusammenfassung: JOST Werke Buy

Unternehmen:
JOST Werke AG		 Analyst:
Warburg Research		 Kursziel:
74,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
62,80 €		 Abst. Kursziel*:
17,83%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
63,30 €		 Abst. Kursziel aktuell:
16,90%
Analyst Name:
Fabio Hölscher 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
78,50 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu JOST Werke AG

10:01 JOST Werke Buy Warburg Research
20.02.26 JOST Werke Buy Deutsche Bank AG
20.02.26 JOST Werke Buy Warburg Research
20.02.26 JOST Werke Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
19.02.26 JOST Werke Buy Warburg Research
mehr Analysen

Nachrichten zu JOST Werke AG

dpa-afx Kapitalmarkt JOST Werke-Aktie knickt ein: Kapitalerhöhung soll frisches Geld bringen JOST Werke-Aktie knickt ein: Kapitalerhöhung soll frisches Geld bringen
finanzen.net Anleger in Frankfurt halten sich zurück: SDAX beginnt Handel im Minus
EQS Group EQS-News: JOST Werke SE: legt Anzahl der neuen Aktien und den Platzierungspreis fest
dpa-afx AKTIE IM FOKUS: Jost Werke geraten unter Druck wegen Kapitalerhöhung
EQS Group EQS-News: JOST beschließt Barkapitalerhöhung
EQS Group EQS-Adhoc: JOST Werke SE: JOST beschließt Barkapitalerhöhung
TraderFox Stocks in Action: Jost Werke, Knorr-Bremse, Air Liquide, ThyssenKrupp, Krones
finanzen.net Zuversicht in Frankfurt: SDAX letztendlich mit positivem Vorzeichen
finanzen.net Schwacher Handel in Frankfurt: SDAX präsentiert sich nachmittags leichter
EQS Group EQS-News: JOST implements its growth strategy AMBITION 2030 further and achieves strong results in all business lines in fiscal year 2025
EQS Group EQS-PVR: JOST Werke SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: JOST Werke SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-AFR: JOST Werke SE: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act]
EQS Group EQS-PVR: JOST Werke SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: JOST Werke SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: JOST Werke SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: JOST Werke SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
RSS Feed
JOST Werke AG zu myNews hinzufügen