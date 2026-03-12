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Symbol SAFRF

UBS AG

SAFRAN Neutral

12:36 Uhr
SAFRAN Neutral
Aktie in diesem Artikel
SAFRAN S.A.
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ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Safran von 330 auf 340 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Die Zahlen zum vierten Quartal hätten nicht nur hinsichtlich der Erwartungen des Managements zur Dauer des Aftermarket-Zyklus überrascht, sondern auch hinsichtlich der offenbar sehr konservativen Bilanzierungspraxis des Herstellers von Triebwerken und Raketenantrieben, schrieb Ian Douglas-Pennant am Samstag. Der Experte erhöhte seine Gewinnprognosen für 2027 und 2028./rob/edh/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.03.2026 / 22:13 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.03.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Thomas Garza / Turbomeca / Safran

Zusammenfassung: SAFRAN Neutral

Unternehmen:
SAFRAN S.A.		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
340,00 €
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
302,30 €		 Abst. Kursziel*:
12,47%
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
303,10 €		 Abst. Kursziel aktuell:
12,17%
Analyst Name:
Ian Douglas-Pennant 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
362,25 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu SAFRAN S.A.

12:36 SAFRAN Neutral UBS AG
09.03.26 SAFRAN Outperform Bernstein Research
06.03.26 SAFRAN Outperform Bernstein Research
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23.02.26 SAFRAN Outperform Bernstein Research
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