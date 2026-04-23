SAFRAN Aktie
Marktkap. 113,61 Mrd. EURKGV 17,32 Div. Rendite 1,13%
WKN 924781
ISIN FR0000073272
Symbol SAFRF
SAFRAN Buy
Aktie in diesem Artikel
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Safran mit einem Kursziel von 365 Euro auf "Buy" belassen. Der Quartalsumsatz habe die Erwartungen um 4 Prozent übertroffen, schrieb Christophe Menard in seinem am Freitag vorliegenden Kommentar./rob/ag/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.04.2026 / 08:10 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Thomas Garza / Turbomeca / Safran
Zusammenfassung: SAFRAN Buy
|Unternehmen:
SAFRAN S.A.
|Analyst:
Deutsche Bank AG
|Kursziel:
365,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
279,50 €
|Abst. Kursziel*:
30,59%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
269,50 €
|Abst. Kursziel aktuell:
35,44%
|
Analyst Name:
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
354,38 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu SAFRAN S.A.
|13:21
|SAFRAN Buy
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|Deutsche Bank AG
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|UBS AG
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|Jefferies & Company Inc.
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|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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