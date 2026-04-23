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Marktkap. 113,61 Mrd. EUR

KGV 17,32 Div. Rendite 1,13%
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WKN 924781

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ISIN FR0000073272

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Symbol SAFRF

Deutsche Bank AG

SAFRAN Buy

13:21 Uhr
SAFRAN Buy
Aktie in diesem Artikel
SAFRAN S.A.
269,50 EUR -6,90 EUR -2,50%
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FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Safran mit einem Kursziel von 365 Euro auf "Buy" belassen. Der Quartalsumsatz habe die Erwartungen um 4 Prozent übertroffen, schrieb Christophe Menard in seinem am Freitag vorliegenden Kommentar./rob/ag/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.04.2026 / 08:10 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Thomas Garza / Turbomeca / Safran

Zusammenfassung: SAFRAN Buy

Unternehmen:
SAFRAN S.A.		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
365,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
279,50 €		 Abst. Kursziel*:
30,59%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
269,50 €		 Abst. Kursziel aktuell:
35,44%
Analyst Name:
 KGV*:
-		 Ø Kursziel:
354,38 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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