UBS AG

SAFRAN Neutral

12:41 Uhr

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Safran nach Zahlen zum ersten Quartal auf "Neutral" mit einem Kursziel von 335 Euro belassen. Der Umsatz des Luftfahrt- und Rüstungsunternehmens habe die Konsensschätzung um 4,7 Prozent übertroffen, schrieb Ian Douglas-Pennant in einer ersten Reaktion am Donnerstag. Sowohl die Fertigung als auch das Wartungsgeschäft hätten dazu beigetragen./rob/bek/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.04.2026 / 05:35 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.04.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Thomas Garza / Turbomeca / Safran