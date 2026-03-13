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DZ BANK

Daimler Truck Kaufen

09:01 Uhr
Daimler Truck Kaufen
Aktie in diesem Artikel
Daimler Truck
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FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Aktienwert für Daimler Truck von 40 auf 52 Euro angehoben und die Papiere von "Halten" auf "Kaufen" hochgestuft. Der Auftragseingang des Lkw-Herstellers habe positiv überrascht, schrieb Holger Schmidt am Montag. Gemeinsam mit der für 2026 erwarteten Erholung der Absatzmärkte Nordamerika und Europa sowie der zuletzt wiedererstarkten Auftragsentwicklung für "Class 8"-Lkw in den USA seien das ermutigende Signale./rob/edh/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 16.03.2026 / 08:02 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.03.2026 / 08:05 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Daimler Trucks

Zusammenfassung: Daimler Truck Kaufen

Unternehmen:
Daimler Truck		 Analyst:
DZ BANK		 Kursziel:
-
Rating jetzt:
Kaufen		 Kurs*:
41,55 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Halten		 Kurs aktuell:
42,04 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Holger Schmidt 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
45,57 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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09:01 Daimler Truck Kaufen DZ BANK
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