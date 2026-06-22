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Symbol RWNFF

UBS AG

RWE Buy

08:01 Uhr
RWE Buy
Aktie in diesem Artikel
RWE AG St.
54,70 EUR 0,26 EUR 0,48%
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ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für RWE mit einem Kursziel von 65 Euro auf "Buy" belassen. Die Mehrheitsbeteiligung am Stromnetzbetreiber Amprion verändere das Geschäftsprofil nicht merklich, schrieb Wanda Serwinowska am Montagabend. Der Kaufpreis für die Anteilsaufstockung an Amprion sei verglichen mit der Bewertung des belgischen Konkurrenten Elia recht günstig gewesen./rob/ag/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.06.2026 / 19:44 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.06.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Andre Laaks, RWE

Zusammenfassung: RWE Buy

Unternehmen:
RWE AG St.		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
65,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
55,74 €		 Abst. Kursziel*:
16,61%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
54,70 €		 Abst. Kursziel aktuell:
18,83%
Analyst Name:
Wanda Serwinowska 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
63,11 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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