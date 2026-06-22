RWE Aktie
Marktkap. 40,99 Mrd. EURKGV 10,52 Div. Rendite 2,65%
WKN 703712
ISIN DE0007037129
Symbol RWNFF
RWE Buy
Aktie in diesem Artikel
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für RWE mit einem Kursziel von 65 Euro auf "Buy" belassen. Die Mehrheitsbeteiligung am Stromnetzbetreiber Amprion verändere das Geschäftsprofil nicht merklich, schrieb Wanda Serwinowska am Montagabend. Der Kaufpreis für die Anteilsaufstockung an Amprion sei verglichen mit der Bewertung des belgischen Konkurrenten Elia recht günstig gewesen./rob/ag/zb
Veröffentlichung der Original-Studie: 22.06.2026 / 19:44 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.06.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Andre Laaks, RWE
Zusammenfassung: RWE Buy
|Unternehmen:
RWE AG St.
|Analyst:
UBS AG
|Kursziel:
65,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
55,74 €
|Abst. Kursziel*:
16,61%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
54,70 €
|Abst. Kursziel aktuell:
18,83%
|
Analyst Name:
Wanda Serwinowska
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
63,11 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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