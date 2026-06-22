HSBC Aktie
Marktkap. 284,99 Mrd. EURKGV 12,78 Div. Rendite 4,79%
WKN 923893
ISIN GB0005405286
Symbol HBCYF
HSBC Hold
Aktie in diesem Artikel
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für HSBC von 1450 auf 1520 Pence angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Das Vermögensverwaltungsgeschäft in Asien biete den globalen britischen Banken vielversprechende Chancen, schrieb Robert Noble in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie. Denn das verwaltete Vermögen wachse dort schneller als in anderen Regionen ? ein Trend, der sich fortsetzen dürfte, da Privathaushalte zunehmend von Einlagen zu komplexeren Anlageformen übergingen./rob/edh/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.06.2026 / 08:04 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Northfoto / Shutterstock.com
Zusammenfassung: HSBC Hold
|Unternehmen:
HSBC Holdings plc
|Analyst:
Deutsche Bank AG
|Kursziel:
15,20 £
|Rating jetzt:
Hold
|Kurs*:
14,33 £
|Abst. Kursziel*:
6,06%
|Rating vorher:
Hold
|Kurs aktuell:
-
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
14,16 £
*zum Zeitpunkt der Analyse
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