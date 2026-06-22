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Symbol HBCYF

Deutsche Bank AG

HSBC Hold

10:36 Uhr
HSBC Hold
Aktie in diesem Artikel
HSBC Holdings plc
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FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für HSBC von 1450 auf 1520 Pence angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Das Vermögensverwaltungsgeschäft in Asien biete den globalen britischen Banken vielversprechende Chancen, schrieb Robert Noble in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie. Denn das verwaltete Vermögen wachse dort schneller als in anderen Regionen ? ein Trend, der sich fortsetzen dürfte, da Privathaushalte zunehmend von Einlagen zu komplexeren Anlageformen übergingen./rob/edh/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.06.2026 / 08:04 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Northfoto / Shutterstock.com

Zusammenfassung: HSBC Hold

Unternehmen:
HSBC Holdings plc		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
15,20 £
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
14,33 £		 Abst. Kursziel*:
6,06%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
-		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
 KGV*:
-		 Ø Kursziel:
14,16 £

*zum Zeitpunkt der Analyse

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