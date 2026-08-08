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Krypto-Marktbericht

Kryptowährungen: Aktueller Marktbericht zu Bitcoin & Co.

Kryptowährungen: Aktueller Marktbericht zu Bitcoin & Co.

Bitcoinkurs & Co. aktuell: So steht es am Mittag um die Kurse der Digitalwährungen.

Werte in diesem Artikel
Devisen
BTC/CHF (Bitcoin-Schweizer Franken)
52,494.61 CHF 74.05 CHF 0.14 %
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BTC/EUR (Bitcoin-Euro)
56,199.80 EUR 84.47 EUR 0.15 %
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BTC/GBP (Bitcoin-Britische Pfund)
48,155.79 GBP 67.93 GBP 0.14 %
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BTC/JPY (Bitcoin-Yen)
10,252,111.57 JPY 14,461.69 JPY 0.14 %
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BTC/USD (Bitcoin-US-Dollar)
64,966.96 USD 91.64 USD 0.14 %
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ETH/CHF (Ethereum-Schweizer Franken)
1,550.80 CHF 4.61 CHF 0.30 %
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ETH/EUR (Ethereum-Euro)
1,660.26 EUR 5.09 EUR 0.31 %
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ETH/GBP (Ethereum-Britische Pfund)
1,422.62 GBP 4.23 GBP 0.30 %
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ETH/JPY (Ethereum-Yen)
302,868.98 JPY 900.28 JPY 0.30 %
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ETH/USD (Ethereum-US-Dollar)
1,919.26 USD 5.71 USD 0.30 %
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SOL/CHF (Solana-Schweizer Franken)
60.94 CHF 1.43 CHF 2.40 %
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SOL/EUR (Solana-Euro)
65.24 EUR 1.53 EUR 2.41 %
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SOL/GBP (Solana-Britische Pfund)
55.90 GBP 1.31 GBP 2.40 %
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SOL/JPY (Solana-Yen)
11,901.44 JPY 278.53 JPY 2.40 %
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SOL/USD (Solana-US-Dollar)
75.42 USD 1.77 USD 2.40 %
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XRP/CHF (Ripple-Schweizer Franken)
0.84 CHF 0.02 CHF 2.00 %
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XRP/EUR (Ripple-Euro)
0.90 EUR 0.02 EUR 2.01 %
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XRP/GBP (Ripple-Britische Pfund)
0.77 GBP 0.02 GBP 2.00 %
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XRP/JPY (Ripple-Yen)
164.40 JPY 3.22 JPY 2.00 %
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XRP/USD (Ripple-US-Dollar)
1.04 USD 0.02 USD 2.00 %
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BNB/CHF (Binance Coin-Schweizer Franken)
481.61 CHF 3.11 CHF 0.65 %
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BNB/EUR (Binance Coin-Euro)
515.61 EUR 3.38 EUR 0.66 %
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BNB/GBP (Binance Coin-Britische Pfund)
441.81 GBP 2.86 GBP 0.65 %
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BNB/JPY (Binance Coin-Yen)
94,058.31 JPY 607.82 JPY 0.65 %
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Bitcoin erhöhte sich um 12:25 um 0,14 Prozent auf 64.968,75 US-Dollar, nachdem der Kurs am Vortag bei 64.875,32 US-Dollar gelegen hatte.

Auch der finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1 notiert heute tiefer. Bei einem Kurs von 8,22 EUR beträgt die Performance seit Auflage damit -10,8 Prozent.

Derweil notiert der Litecoin-Kurs bei 45,53 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (45,58 US-Dollar) ist das ein Verlust von 0,12 Prozent.

Währenddessen wird Ethereum bei 1.920,29 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet ein Plus von 0,35 Prozent im Vergleich zum Vortag (1.913,56 US-Dollar).

Zudem legt Bitcoin Cash zu. Um 0,92 Prozent verstärkt sich der Bitcoin Cash-Kurs um 12:25 auf 216,76 US-Dollar, nachdem Bitcoin Cash am Vortag noch 214,79 US-Dollar wert war.

Währenddessen zeigt sich Ripple im Plus. Im Vergleich zum Vortag (1,021 US-Dollar) geht es um 1,41 Prozent auf 1,036 US-Dollar nach oben.

In der Zwischenzeit verbucht der Monero-Kurs Zugewinne in Höhe von 0,65 Prozent auf 379,90 US-Dollar. Am Tag zuvor war Monero 377,44 US-Dollar wert.

In der Zwischenzeit bewegt sich Cardano kaum. Am Samstagmittag lag der Cardano-Kurs bei 0,1993 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 0,2009 US-Dollar.

Zeitgleich kommt der Stellar-Kurs kaum vom Fleck. Nach 0,1613 US-Dollar am Vortag, tendiert Stellar um 12:25 bei 0,1639 US-Dollar.

Zudem bewegt sich Tron seitwärts. Um 12:25 wurde ein Kurs von 0,3291 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der Tron-Kurs bei 0,3274 US-Dollar.

Daneben wertet Binancecoin um 12:25 auf. Es geht 0,44 Prozent auf 594,82 US-Dollar nach oben, nachdem der Kurs am Vortag bei 592,19 US-Dollar stand.

In der Zwischenzeitlich lassen sich bei Dogecoin kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Wert am Vortag bei 0,0696 US-Dollar lag, wird der Dogecoin-Kurs um 12:25 auf 0,0703 US-Dollar beziffert.

Derweil notiert der Solana-Kurs bei 74,91 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (73,65 US-Dollar) ist das ein Gewinn von 1,70 Prozent.

Indes steigt der Avalanche-Kurs. Für Avalanche geht es nach 6,426 US-Dollar am Vortag auf 6,521 US-Dollar nach oben (1,48 Prozent).

Inzwischen steigt der Chainlink-Kurs um 1,71 Prozent auf 8,318 US-Dollar. Am Tag zuvor war Chainlink 8,178 US-Dollar wert.

In der Zwischenzeit verbucht der Sui-Kurs Zugewinne in Höhe von 2,88 Prozent auf 0,6912 US-Dollar. Am Tag zuvor war Sui 0,6718 US-Dollar wert.

Redaktion finanzen.net

1) Hinweis: Die finanzen.net GmbH wird für die Vermarktung dieses Finanzprodukts von dritter Seite vergütet. Die Vergütung steigt mit dem Volumen der in das Finanzprodukt investierten Gelder.

Bildquellen: Lukasz Stefanski / Shutterstock.com