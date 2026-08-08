Kryptowährungen: Aktueller Marktbericht zu Bitcoin & Co.

Krypto-Marktbericht

08.08.26 12:43 Uhr

Bitcoinkurs & Co. aktuell: So steht es am Mittag um die Kurse der Digitalwährungen.

Bitcoin erhöhte sich um 12:25 um 0,14 Prozent auf 64.968,75 US-Dollar, nachdem der Kurs am Vortag bei 64.875,32 US-Dollar gelegen hatte.

Auch der finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1 notiert heute tiefer. Bei einem Kurs von 8,22 EUR beträgt die Performance seit Auflage damit -10,8 Prozent.

Derweil notiert der Litecoin-Kurs bei 45,53 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (45,58 US-Dollar) ist das ein Verlust von 0,12 Prozent.

Währenddessen wird Ethereum bei 1.920,29 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet ein Plus von 0,35 Prozent im Vergleich zum Vortag (1.913,56 US-Dollar).

Zudem legt Bitcoin Cash zu. Um 0,92 Prozent verstärkt sich der Bitcoin Cash-Kurs um 12:25 auf 216,76 US-Dollar, nachdem Bitcoin Cash am Vortag noch 214,79 US-Dollar wert war.

Währenddessen zeigt sich Ripple im Plus. Im Vergleich zum Vortag (1,021 US-Dollar) geht es um 1,41 Prozent auf 1,036 US-Dollar nach oben.

In der Zwischenzeit verbucht der Monero-Kurs Zugewinne in Höhe von 0,65 Prozent auf 379,90 US-Dollar. Am Tag zuvor war Monero 377,44 US-Dollar wert.

In der Zwischenzeit bewegt sich Cardano kaum. Am Samstagmittag lag der Cardano-Kurs bei 0,1993 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 0,2009 US-Dollar.

Zeitgleich kommt der Stellar-Kurs kaum vom Fleck. Nach 0,1613 US-Dollar am Vortag, tendiert Stellar um 12:25 bei 0,1639 US-Dollar.

Zudem bewegt sich Tron seitwärts. Um 12:25 wurde ein Kurs von 0,3291 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der Tron-Kurs bei 0,3274 US-Dollar.

Daneben wertet Binancecoin um 12:25 auf. Es geht 0,44 Prozent auf 594,82 US-Dollar nach oben, nachdem der Kurs am Vortag bei 592,19 US-Dollar stand.

In der Zwischenzeitlich lassen sich bei Dogecoin kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Wert am Vortag bei 0,0696 US-Dollar lag, wird der Dogecoin-Kurs um 12:25 auf 0,0703 US-Dollar beziffert.

Derweil notiert der Solana-Kurs bei 74,91 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (73,65 US-Dollar) ist das ein Gewinn von 1,70 Prozent.

Indes steigt der Avalanche-Kurs. Für Avalanche geht es nach 6,426 US-Dollar am Vortag auf 6,521 US-Dollar nach oben (1,48 Prozent).

Inzwischen steigt der Chainlink-Kurs um 1,71 Prozent auf 8,318 US-Dollar. Am Tag zuvor war Chainlink 8,178 US-Dollar wert.

In der Zwischenzeit verbucht der Sui-Kurs Zugewinne in Höhe von 2,88 Prozent auf 0,6912 US-Dollar. Am Tag zuvor war Sui 0,6718 US-Dollar wert.

Redaktion finanzen.net

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