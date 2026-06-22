Pfizer Aktie
Marktkap. 125,75 Mrd. EURKGV 18,36 Div. Rendite 6,91%
WKN 852009
ISIN US7170811035
Symbol PFE
Pfizer Neutral
Aktie in diesem Artikel
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Pfizer auf "Neutral" mit einem Kursziel von 27 US-Dollar belassen. Die Be6A-Lungenkrebsstudie (NSLC) mit Sigvotatug Vedotin habe ihren primären Endpunkt beim Gesamtüberleben verfehlt, schrieb Michael Yee in einer Einschätzung vom Montagabend. Diese Studie sei aber ohnehin mit Risiken behaftet gewesen, und die Erwartungen im Vorfeld seien niedrig gewesen. Daher sehe er keine großen Kursrisiken für die Aktie./rob/gl/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 22.06.2026 / 21:56 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.06.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Molly Woodward / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Pfizer Neutral
|Unternehmen:
Pfizer Inc.
|Analyst:
UBS AG
|Kursziel:
$ 27,00
|Rating jetzt:
Neutral
|Kurs*:
$ 25,08
|Abst. Kursziel*:
7,66%
|Rating vorher:
Neutral
|Kurs aktuell:
$ 24,67
|Abst. Kursziel aktuell:
9,47%
|
Analyst Name:
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
$ 27,83
*zum Zeitpunkt der Analyse
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