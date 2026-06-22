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Symbol PFE

UBS AG

Pfizer Neutral

08:46 Uhr
Pfizer Neutral
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Pfizer Inc.
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ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Pfizer auf "Neutral" mit einem Kursziel von 27 US-Dollar belassen. Die Be6A-Lungenkrebsstudie (NSLC) mit Sigvotatug Vedotin habe ihren primären Endpunkt beim Gesamtüberleben verfehlt, schrieb Michael Yee in einer Einschätzung vom Montagabend. Diese Studie sei aber ohnehin mit Risiken behaftet gewesen, und die Erwartungen im Vorfeld seien niedrig gewesen. Daher sehe er keine großen Kursrisiken für die Aktie./rob/gl/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.06.2026 / 21:56 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.06.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Molly Woodward / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Pfizer Neutral

Unternehmen:
Pfizer Inc.		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
$ 27,00
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
$ 25,08		 Abst. Kursziel*:
7,66%
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
$ 24,67		 Abst. Kursziel aktuell:
9,47%
Analyst Name:
 KGV*:
-		 Ø Kursziel:
$ 27,83

*zum Zeitpunkt der Analyse

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