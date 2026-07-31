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Pfizer-Aktie: Was Analysten von Pfizer erwarten

Werte in diesem Artikel
Aktien
Pfizer Inc.
21.80 EUR 0.22 EUR 1.04 %
Charts | News | Analysen
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Im Juli 2026 haben 10 Experten die Pfizer-Aktie analysiert.

3 Experten empfehlen die Aktie zum Kauf, 6 Analysten stufen die Anteilsscheine von Pfizer mit Halten ein, 1 Analyst hält die Pfizer-Aktie für einen Verkauf.

Im Durchschnitt sehen die Analysten für Pfizer ein Kursziel von 28,60 USD. Dies bedeutet einen Anstieg von 3,59 USD gegenüber dem aktuellen NYSE-Kurs von 25,01 USD.

Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf Buy hin.

AnalystKurszielAbstand KurszielDatum
RBC Capital Markets25,00 USD-0,0430.07.2026
RBC Capital Markets25,00 USD-0,0410.07.2026
JP Morgan Chase & Co.28,00 USD11,9608.07.2026
Jefferies & Company Inc.34,00 USD35,9503.07.2026

Redaktion finanzen.net

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Pfizer Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Pfizer nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
DatumRatingAnalyst
30.07.26 Pfizer Sector Perform RBC Capital Markets
10.07.26 Pfizer Sector Perform RBC Capital Markets
08.07.26 Pfizer Neutral JP Morgan Chase & Co.
03.07.26 Pfizer Buy Jefferies & Company Inc.
23.06.26 Pfizer Neutral UBS AG