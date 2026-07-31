Pfizer-Aktie: Was Analysten von Pfizer erwarten

31.07.26 22:30 Uhr

Im Juli 2026 haben 10 Experten die Pfizer-Aktie analysiert.

3 Experten empfehlen die Aktie zum Kauf, 6 Analysten stufen die Anteilsscheine von Pfizer mit Halten ein, 1 Analyst hält die Pfizer-Aktie für einen Verkauf.

Im Durchschnitt sehen die Analysten für Pfizer ein Kursziel von 28,60 USD. Dies bedeutet einen Anstieg von 3,59 USD gegenüber dem aktuellen NYSE-Kurs von 25,01 USD.

Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf Buy hin.

Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum RBC Capital Markets 25,00 USD -0,04 30.07.2026 RBC Capital Markets 25,00 USD -0,04 10.07.2026 JP Morgan Chase & Co. 28,00 USD 11,96 08.07.2026 Jefferies & Company Inc. 34,00 USD 35,95 03.07.2026

Redaktion finanzen.net