Pfizer-Aktie: Was Analysten von Pfizer erwarten
Werte in diesem Artikel
Im Juli 2026 haben 10 Experten die Pfizer-Aktie analysiert.
3 Experten empfehlen die Aktie zum Kauf, 6 Analysten stufen die Anteilsscheine von Pfizer mit Halten ein, 1 Analyst hält die Pfizer-Aktie für einen Verkauf.
Im Durchschnitt sehen die Analysten für Pfizer ein Kursziel von 28,60 USD. Dies bedeutet einen Anstieg von 3,59 USD gegenüber dem aktuellen NYSE-Kurs von 25,01 USD.
Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf Buy hin.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|RBC Capital Markets
|25,00 USD
|-0,04
|30.07.2026
|RBC Capital Markets
|25,00 USD
|-0,04
|10.07.2026
|JP Morgan Chase & Co.
|28,00 USD
|11,96
|08.07.2026
|Jefferies & Company Inc.
|34,00 USD
|35,95
|03.07.2026
Redaktion finanzen.net
Ausgewählte Hebelprodukte auf Pfizer
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Pfizer
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
Aktuelle Pfizer Aktie News
Pfizer Analysen
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Pfizer nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen
|Datum
|Rating
|Analyst
|30.07.26
|Pfizer Sector Perform
|RBC Capital Markets
|10.07.26
|Pfizer Sector Perform
|RBC Capital Markets
|08.07.26
|Pfizer Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|03.07.26
|Pfizer Buy
|Jefferies & Company Inc.
|23.06.26
|Pfizer Neutral
|UBS AG