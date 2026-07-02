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Symbol PFE

Jefferies & Company Inc.

Pfizer Buy

08:06 Uhr
Pfizer Buy
Aktie in diesem Artikel
Pfizer Inc.
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Pfizer mit einem Kursziel von 34 US-Dollar auf "Buy" belassen. Mit Blick auf Vorab-Aussagen des Pharmakonzerns zu den anstehenden Quartalszahlen hob Akash Tewari in einem am Freitag vorliegenden Ausblick den Einfluss von Sondereffekten auf die Produktdynamik hervor. Die Amerikaner hätten zudem auf die im Juni bestätigten Jahresziele sowie die vergangene Woche bekannt gegebene Dividendenpolitik verwiesen./rob/gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 02.07.2026 / 16:21 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.07.2026 / 16:21 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Rob Wilson / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Pfizer Buy

Unternehmen:
Pfizer Inc.		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
$ 34,00
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
$ 24,32		 Abst. Kursziel*:
39,80%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
$ 24,31		 Abst. Kursziel aktuell:
39,89%
Analyst Name:
Akash Tewari 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
$ 27,83

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Pfizer Inc.

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23.06.26 Pfizer Buy Jefferies & Company Inc.
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