Pfizer Aktie
Marktkap. 119,16 Mrd. EURKGV 18,36 Div. Rendite 6,91%
WKN 852009
ISIN US7170811035
Symbol PFE
Pfizer Buy
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Pfizer mit einem Kursziel von 34 US-Dollar auf "Buy" belassen. Mit Blick auf Vorab-Aussagen des Pharmakonzerns zu den anstehenden Quartalszahlen hob Akash Tewari in einem am Freitag vorliegenden Ausblick den Einfluss von Sondereffekten auf die Produktdynamik hervor. Die Amerikaner hätten zudem auf die im Juni bestätigten Jahresziele sowie die vergangene Woche bekannt gegebene Dividendenpolitik verwiesen./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 02.07.2026 / 16:21 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.07.2026 / 16:21 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Rob Wilson / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Pfizer Buy
|Unternehmen:
Pfizer Inc.
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
$ 34,00
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
$ 24,32
|Abst. Kursziel*:
39,80%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
$ 24,31
|Abst. Kursziel aktuell:
39,89%
|
Analyst Name:
Akash Tewari
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
$ 27,83
*zum Zeitpunkt der Analyse
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