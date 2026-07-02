Siemens Energy Aktie
Marktkap. 139,71 Mrd. EURKGV 61,05 Div. Rendite 0,70%
WKN ENER6Y
ISIN DE000ENER6Y0
Symbol SMEGF
Siemens Energy Outperform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Siemens Energy von 200 auf 210 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. In seiner Branchenbetrachtung vom Freitag geht Mark Fielding davon aus, dass sich die noch am Anfang stehende Erholung europäischer Industrieunternehmen dank der Entspannung im Nahen Osten fortsetzt. Im zweiten Halbjahr sollten die Ergebnisse (Ebita) gegenüber der ersten Jahreshälfte deutlich steigen, allerdings vor allem wegen unternehmensspezifischer Engagements in langfristigen Wachstumsbereichen wie Rechenzentren, Energieinvestitionen und Produktionsverlagerungen ins nahe Ausland. Auch wegen der hohen Bewertungen bleibt Fielding bei der Titelauswahl recht selektiv. Er bevorzugt weiter Unternehmen mit vergleichsweise sicheren Wachstumsaussichten wie Metso, Weir, Siemens Energy, Alfa Laval, Rotork, Rolls-Royce und Melrose, sieht aber auch attraktive Kaufgelegenheiten bei Daimler Truck, Sandvik und Vesuvius./gl/la
Veröffentlichung der Original-Studie: 03.07.2026 / 01:16 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.07.2026 / 01:16 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Siemens Energy AG
Zusammenfassung: Siemens Energy Outperform
|Unternehmen:
Siemens Energy AG
|Analyst:
RBC Capital Markets
|Kursziel:
210,00 €
|Rating jetzt:
Outperform
|Kurs*:
160,64 €
|Abst. Kursziel*:
30,72%
|Rating vorher:
Outperform
|Kurs aktuell:
167,50 €
|Abst. Kursziel aktuell:
25,37%
|
Analyst Name:
Mark Fielding
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
195,22 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Siemens Energy AG
|09:16
|Siemens Energy Outperform
|RBC Capital Markets
|30.06.26
|Siemens Energy Outperform
|Bernstein Research
|30.06.26
|Siemens Energy Buy
|Jefferies & Company Inc.
|30.06.26
|Siemens Energy Buy
|Deutsche Bank AG
|30.06.26
|Siemens Energy Outperform
|Bernstein Research
|09:16
|Siemens Energy Outperform
|RBC Capital Markets
|30.06.26
|Siemens Energy Outperform
|Bernstein Research
|30.06.26
|Siemens Energy Buy
|Jefferies & Company Inc.
|30.06.26
|Siemens Energy Buy
|Deutsche Bank AG
|30.06.26
|Siemens Energy Outperform
|Bernstein Research
|09:16
|Siemens Energy Outperform
|RBC Capital Markets
|30.06.26
|Siemens Energy Outperform
|Bernstein Research
|30.06.26
|Siemens Energy Buy
|Jefferies & Company Inc.
|30.06.26
|Siemens Energy Buy
|Deutsche Bank AG
|30.06.26
|Siemens Energy Outperform
|Bernstein Research
|20.01.26
|Siemens Energy Sell
|UBS AG
|14.11.25
|Siemens Energy Sell
|UBS AG
|22.10.25
|Siemens Energy Verkaufen
|DZ BANK
|20.10.25
|Siemens Energy Underperform
|Bernstein Research
|29.09.25
|Siemens Energy Underperform
|Bernstein Research
|13.05.26
|Siemens Energy Equal Weight
|Barclays Capital
|24.04.26
|Siemens Energy Equal Weight
|Barclays Capital
|19.03.26
|Siemens Energy Halten
|DZ BANK
|14.01.26
|Siemens Energy Equal Weight
|Barclays Capital
|10.12.25
|Siemens Energy Neutral
|Citigroup Corp.