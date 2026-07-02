Deutsche Bank AG

BMW Buy

13:36 Uhr

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat BMW auf "Buy" mit einem Kursziel von 90 Euro belassen. Auf einer Investorenveranstaltung am US-Produktionsstandort Spartanburg habe der Autobauer seine zwei Kernbotschaften untermauert, schrieb Tim Rokossa in einer am Freitag vorliegenden Studie. Erstens, dass die USA längst nicht mehr nur eine attraktive Gewinnquelle seien, sondern ein strategischer Knotenpunkt für Produktion, Export und Produktentwicklung für BMW. Zweitens, dass die Agenda des neuen Vorstandschefs weniger auf eine vollständige Neuausrichtung der Strategie abziele, sondern mehr auf eine beschleunigte Umsetzung von Maßnahmen in den Bereichen Flexibilität, Kosten und regionale Widerstandsfähigkeit./gl/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.07.2026 / 08:05 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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