DAX 25.672 +0,4%ESt50 6.383 +0,4%MSCI World 4.838 +0,1%Top 10 Crypto 8,1085 +1,6%Nas 25.833 -0,8%Bitcoin 53.986 +0,3%Euro 1,1450 +0,2%Öl 71,76 +0,3%Gold 4.185 +1,5%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Bayer BAY001 Infineon 623100 SpaceX A42D4F Deutsche Telekom 555750 NVIDIA 918422 SAP 716460 Lufthansa 823212 Micron Technology 869020 Siemens Energy ENER6Y Volkswagen (VW) vz. 766403 BYD A0M4W9 Allianz 840400 Deutsche Bank 514000 Microsoft 870747
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
KI-Aktien mit Comeback: DAX erreicht neue Rekorde -- Deutschland bleibt Börsenzwerg -- RENK mit Übernahme -- Amazon, Meta, Palantir, Samsung, Infineon, Lufthansa im Fokus
Top News
Robo-Advisor Vergleich 05/2026 - Die besten Robo-Advisor im Test Robo-Advisor Vergleich 05/2026 - Die besten Robo-Advisor im Test
Aktien von Samsung und SK hynix springen kräftig an - doch wie nachhaltig ist der Rebound? Aktien von Samsung und SK hynix springen kräftig an - doch wie nachhaltig ist der Rebound?
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

BMW Aktie

Kaufen
Verkaufen
BMW Aktien-Sparplan
60,24 EUR -0,16 EUR -0,26 %
STU
finanzen.net zero
BMW jetzt ohne Ordergebühren (zzgl. Spreads) handeln beim ‘Kostensieger’ finanzen.net zero (Stiftung Warentest 12/2025)
Smartphone

Marktkap. 39,87 Mrd. EUR

KGV 7,84 Div. Rendite 4,72%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN 519000

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN DE0005190003

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol BAMXF

Deutsche Bank AG

BMW Buy

13:36 Uhr
BMW Buy
Aktie in diesem Artikel
BMW AG
60,24 EUR -0,16 EUR -0,26%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat BMW auf "Buy" mit einem Kursziel von 90 Euro belassen. Auf einer Investorenveranstaltung am US-Produktionsstandort Spartanburg habe der Autobauer seine zwei Kernbotschaften untermauert, schrieb Tim Rokossa in einer am Freitag vorliegenden Studie. Erstens, dass die USA längst nicht mehr nur eine attraktive Gewinnquelle seien, sondern ein strategischer Knotenpunkt für Produktion, Export und Produktentwicklung für BMW. Zweitens, dass die Agenda des neuen Vorstandschefs weniger auf eine vollständige Neuausrichtung der Strategie abziele, sondern mehr auf eine beschleunigte Umsetzung von Maßnahmen in den Bereichen Flexibilität, Kosten und regionale Widerstandsfähigkeit./gl/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.07.2026 / 08:05 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Harold Cunningham/Getty Images

Zusammenfassung: BMW Buy

Unternehmen:
BMW AG		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
90,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
60,72 €		 Abst. Kursziel*:
48,22%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
60,24 €		 Abst. Kursziel aktuell:
49,40%
Analyst Name:
Tim Rokossa 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
80,15 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu BMW AG

08:01 BMW Sector Perform RBC Capital Markets
02.07.26 BMW Outperform Bernstein Research
01.07.26 BMW Overweight JP Morgan Chase & Co.
26.06.26 BMW Outperform Bernstein Research
25.06.26 BMW Outperform Bernstein Research
mehr Analysen

Nachrichten zu BMW AG

finanzen.net BMW-Analyse im Blick BMW-Aktie: Deutsche Bank AG vergibt Bewertung mit Buy BMW-Aktie: Deutsche Bank AG vergibt Bewertung mit Buy
dpa-afx Mercedes-Benz-Aktie im Plus: Protestaktionen gegen Jobabbau - Support von BMW- und VW-Kollegen
finanzen.net BMW Aktie News: BMW verteuert sich am Freitagmittag
dpa-afx Kollegen von BMW und Audi unterstützen Mercedes-Protest
finanzen.net Pluszeichen in Europa: Euro STOXX 50 liegt zum Handelsstart im Plus
finanzen.net BMW Aktie News: BMW am Vormittag mit Aufschlag
finanzen.net BMW Aktie News: BMW am Nachmittag gefragt
finanzen.net LUS-DAX-Handel aktuell: LUS-DAX bewegt sich am Nachmittag im Plus
finanzen.net Optimismus in Frankfurt: DAX-Börsianer greifen nachmittags zu
FOX Business BMW completes $1.7 billion South Carolina expansion, unveils all-electric X5
New York Times BMW Will Build a New Electric S.U.V. in South Carolina
Korea Times BMW Korea pins high hopes on iX3 electric SUV
Business Times BMW preparing talks with employee representatives after slashing profit outlook
Business Times BMW 'on right track', chairman says as profit warning hits shares
Korea Times BMW Korea launches iX3 electric SUV with revamped design
Financial Times BMW sounds the alarm as China squeezes Europe’s carmakers
Business Times European shares end higher as markets await Iran deal details, Fed policy; BMW slides
RSS Feed
BMW AG zu myNews hinzufügen